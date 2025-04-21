https://sarabic.ae/20250421/البرلمان-العربي-يدعو-لتوحيد-الحكومة-الليبية-والتوافق-لإجراء-الانتخابات-1099768534.html
البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات
البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد البرلمان العربي على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والتوصل إلى توافق وطني يُنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T17:51+0000
2025-04-21T17:51+0000
2025-04-21T17:51+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين.وشدد البيان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة واحدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تنفيذ مشاريع إعمار واسعة بمختلف المدن.وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يمهد الطريق نحو توافق وطني شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.كما جدّد البرلمان العربي دعوته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدًا أن أمن ليبيا وسيادتها واستقرارها يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات
أكد البرلمان العربي على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والتوصل إلى توافق وطني يُنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الاثنين.
وشدد البيان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة واحدة
تتولى قيادة المرحلة المقبلة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تنفيذ مشاريع إعمار واسعة بمختلف المدن.
25 نوفمبر 2024, 13:43 GMT
وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يمهد الطريق نحو توافق وطني شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات
في أقرب وقت ممكن.
كما جدّد البرلمان العربي دعوته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدًا أن أمن ليبيا وسيادتها واستقرارها يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.