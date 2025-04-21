البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250421/البرلمان-العربي-يدعو-لتوحيد-الحكومة-الليبية-والتوافق-لإجراء-الانتخابات-1099768534.html
البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات
البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد البرلمان العربي على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والتوصل إلى توافق وطني يُنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T17:51+0000
2025-04-21T17:51+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768248_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_bbb0c0b2a5f69ce62d1c72152642efa6.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين.وشدد البيان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة واحدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تنفيذ مشاريع إعمار واسعة بمختلف المدن.وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يمهد الطريق نحو توافق وطني شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.كما جدّد البرلمان العربي دعوته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدًا أن أمن ليبيا وسيادتها واستقرارها يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
https://sarabic.ae/20230106/الجامعة-العربية-تعلن-موقفها-من-الاتفاق-بين-رئيسي-البرلمان-ومجلس-الدولة-في-ليبيا-1071987531.html
https://sarabic.ae/20241125/هل-يمهد-نجاح-الانتخابات-البلدية-في-ليبيا-الطريق-نحو-الاستحقاق-المنتظر-1095170202.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768248_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_f40ea2f2be2aba31ca0e2c54b16c5ab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم

البرلمان العربي يدعو لتوحيد الحكومة الليبية والتوافق لإجراء الانتخابات

17:51 GMT 21.04.2025
© Getty Images / Patrick Aventurier / Contributorالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Patrick Aventurier / Contributor
تابعنا عبر
أكد البرلمان العربي على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، والتوصل إلى توافق وطني يُنهي حالة الانقسام السياسي في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا
6 يناير 2023, 12:23 GMT
وشدد البيان على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة واحدة تتولى قيادة المرحلة المقبلة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في تنفيذ مشاريع إعمار واسعة بمختلف المدن.
الانتخابات الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
هل يمهد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا الطريق نحو الاستحقاق المنتظر؟
25 نوفمبر 2024, 13:43 GMT
وأشارت إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بما يمهد الطريق نحو توافق وطني شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما جدّد البرلمان العربي دعوته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مؤكدًا أن أمن ليبيا وسيادتها واستقرارها يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала