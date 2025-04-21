https://sarabic.ae/20250421/الدول-الرئيسية-المنتجة-لحبوب-الكاكاو-في-العالم--1099766492.html
الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم
الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم
سبوتنيك عربي
يعد الكاكاو من المحاصيل الزراعية الأساسية في العالم، حيث تهيمن عدة دول على إنتاجه وتصديره. في هذا الإنفوغراف، يقدم لكم فريق "سبوتنيك" أهم الدول المنتجة لحبوب... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T16:56+0000
2025-04-21T16:56+0000
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انفوجرافيك, العالم, حول العالم, инфографика
انفوجرافيك, العالم, حول العالم, инфографика
الدول الرئيسية المنتجة لحبوب الكاكاو في العالم
يعد الكاكاو من المحاصيل الزراعية الأساسية في العالم، حيث تهيمن عدة دول على إنتاجه وتصديره. في هذا الإنفوغراف، يقدم لكم فريق "سبوتنيك" أهم الدول المنتجة لحبوب الكاكاو على مستوى العالم ونسبة مساهمتها في السوق الدولي.