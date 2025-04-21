رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم

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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
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27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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https://sarabic.ae/20250421/رحلة-البابا-فرنسيس-لحظات-من-حياته-حول-العالم-1099745955.html
رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم
رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لحظات من مشاركة البابا فرنسيس في الأعياد واللقاءات حول العالم. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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صور
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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фото, العالم, صور, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
фото, العالم, صور, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم

11:53 GMT 21.04.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لحظات من مشاركة البابا فرنسيس في الأعياد واللقاءات حول العالم.
© AP Photo / Andrew Medichini

البابا فرنسيس يلوح بيده من سيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.

البابا فرنسيس يلوح بيده من سيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
1/21
© AP Photo / Andrew Medichini

البابا فرنسيس يلوح بيده من سيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.

© Sputnik . Levan Avlabreli / الانتقال إلى بنك الصور

البابا فرنسيس خلال زيارة لمركز مساعدة الرهبنة الكاميلية في كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في تبليسي.

البابا فرنسيس خلال زيارة لمركز مساعدة الرهبنة الكاميلية في كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في تبليسي. - سبوتنيك عربي
2/21
© Sputnik . Levan Avlabreli
/
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البابا فرنسيس خلال زيارة لمركز مساعدة الرهبنة الكاميلية في كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في تبليسي.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس خلال اجتماع في قاعة العرش الصغيرة في القصر الرسولي في الفاتيكان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس خلال اجتماع في قاعة العرش الصغيرة في القصر الرسولي في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
3/21
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس خلال اجتماع في قاعة العرش الصغيرة في القصر الرسولي في الفاتيكان.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

البابا فرنسيس يلتقي رجال الدين في كاتدرائية سيدة العون الدائم في نور سلطان.

البابا فرنسيس يلتقي رجال الدين في كاتدرائية سيدة العون الدائم في نور سلطان. - سبوتنيك عربي
4/21
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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البابا فرنسيس يلتقي رجال الدين في كاتدرائية سيدة العون الدائم في نور سلطان.

© Getty Images / Nichole Sobecki

الفنان سيمون كيزيتو يعرض لوحة للبابا فرانسيس، للبيع في حي كانجيمي في العاصمة الكينية نيروبي.

الفنان سيمون كيزيتو يعرض لوحة للبابا فرانسيس، للبيع في حي كانجيمي في العاصمة الكينية نيروبي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Nichole Sobecki

الفنان سيمون كيزيتو يعرض لوحة للبابا فرانسيس، للبيع في حي كانجيمي في العاصمة الكينية نيروبي.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

البابا فرنسيس يلقي عظة للمؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

البابا فرنسيس يلقي عظة للمؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
6/21
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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البابا فرنسيس يلقي عظة للمؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© Sputnik . Asatur Yesayants / الانتقال إلى بنك الصور

البابا فرانسيس وكاثوليكوس عموم الأرمن غارجين الثاني في كاتدرائية إتشميادزين.

البابا فرانسيس وكاثوليكوس عموم الأرمن غارجين الثاني في كاتدرائية إتشميادزين. - سبوتنيك عربي
7/21
© Sputnik . Asatur Yesayants
/
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البابا فرانسيس وكاثوليكوس عموم الأرمن غارجين الثاني في كاتدرائية إتشميادزين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

بيع بطاقات بريدية تذكارية عليها صورة البابا فرانسيس في الفاتيكان.

بيع بطاقات بريدية تذكارية عليها صورة البابا فرانسيس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
8/21
© Sputnik . Vladimir Astapkovich

بيع بطاقات بريدية تذكارية عليها صورة البابا فرانسيس في الفاتيكان.

© AP Photo / Victor R. Caivano

مواطنون يتجمعون حول سيارة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى ريو دي جانيرو في البرازيل.

مواطنون يتجمعون حول سيارة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى ريو دي جانيرو في البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Victor R. Caivano

مواطنون يتجمعون حول سيارة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى ريو دي جانيرو في البرازيل.

© AP Photo / Nasser Nasser

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرانسيس يعانقان بعضهما البعض عندما وصل البابا إلى مقر السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرانسيس يعانقان بعضهما البعض عندما وصل البابا إلى مقر السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Nasser Nasser

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرانسيس يعانقان بعضهما البعض عندما وصل البابا إلى مقر السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم.

© Getty Images / Franco Origlia

أثناء مشاركة البابا فرنسيس، في قداس النور ليلة عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس في روما.

أثناء مشاركة البابا فرنسيس، في قداس النور ليلة عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس في روما. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Franco Origlia

أثناء مشاركة البابا فرنسيس، في قداس النور ليلة عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس في روما.

© Пресс-служба Президента Республики Казахстан / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يقدم دومرا للبابا فرانسيس خلال حفل وداع البابا في مطار نور سلطان.

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يقدم دومرا للبابا فرانسيس خلال حفل وداع البابا في مطار نور سلطان. - سبوتنيك عربي
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© Пресс-служба Президента Республики Казахстан
/
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الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يقدم دومرا للبابا فرانسيس خلال حفل وداع البابا في مطار نور سلطان.

© AP Photo / Pool/L'Osservatore Romano

البابا فرنسيس يرتدي خوذة أثناء لقائه بالشباب في نابولي بإيطاليا، وذلك تعبيراً عن دعمه للعاطلين عن العمل.

البابا فرنسيس يرتدي خوذة أثناء لقائه بالشباب في نابولي بإيطاليا، وذلك تعبيراً عن دعمه للعاطلين عن العمل. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/L'Osservatore Romano

البابا فرنسيس يرتدي خوذة أثناء لقائه بالشباب في نابولي بإيطاليا، وذلك تعبيراً عن دعمه للعاطلين عن العمل.

© Getty Images / Franco Origlia

البابا فرنسيس يخلع قبعته وهو يغادر ساحة القديس بطرس على متن سيارة الباباوية بعد قداس عيد العنصرة، في مدينة الفاتيكان.

البابا فرنسيس يخلع قبعته وهو يغادر ساحة القديس بطرس على متن سيارة الباباوية بعد قداس عيد العنصرة، في مدينة الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Franco Origlia

البابا فرنسيس يخلع قبعته وهو يغادر ساحة القديس بطرس على متن سيارة الباباوية بعد قداس عيد العنصرة، في مدينة الفاتيكان.

© AP Photo / Enric Marti

مواطنون يحملون صورا للبابا فرنسيس مُؤطرة على شكل حمامة، في انتظار مروره بسيارته البابوية في مدينة مكسيكو.

مواطنون يحملون صورا للبابا فرنسيس مُؤطرة على شكل حمامة، في انتظار مروره بسيارته البابوية في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Enric Marti

مواطنون يحملون صورا للبابا فرنسيس مُؤطرة على شكل حمامة، في انتظار مروره بسيارته البابوية في مدينة مكسيكو.

© Getty Images / Vatican Pool/Vatican Media

البابا فرنسيس يحيي فتاة صغيرة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

البابا فرنسيس يحيي فتاة صغيرة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
16/21
© Getty Images / Vatican Pool/Vatican Media

البابا فرنسيس يحيي فتاة صغيرة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© Getty Images / Vatican Pool

البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، في المكتبة الخاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان.

البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، في المكتبة الخاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Vatican Pool

البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، في المكتبة الخاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان.

© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل والبابا فرنسيس خلال لقاء في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل والبابا فرنسيس خلال لقاء في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا. - سبوتنيك عربي
18/21
© Sputnik . Sergey Pyatakov
/
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بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل والبابا فرنسيس خلال لقاء في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.

© Getty Images / Pool/Ahn Young-Joon

البابا فرنسيس يحيي خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية.

 البابا فرنسيس يحيي خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
19/21
© Getty Images / Pool/Ahn Young-Joon

البابا فرنسيس يحيي خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية.

© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا فرنسيس يمنح نعمة "أوربي وأوربي" وتعني باللاتينية للمدينة والعالم، في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

البابا فرنسيس يمنح نعمة &quot;أوربي وأوربي&quot; وتعني باللاتينية للمدينة والعالم، في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Gregorio Borgia

البابا فرنسيس يمنح نعمة "أوربي وأوربي" وتعني باللاتينية للمدينة والعالم، في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

حمامة أُطلقت لدى وصول البابا فرنسيس، تحط على جزء من سجادة حمراء في مطار تروخيو، بالبيرو.

حمامة أُطلقت لدى وصول البابا فرنسيس، تحط على جزء من سجادة حمراء في مطار تروخيو، بالبيرو. - سبوتنيك عربي
21/21
© AP Photo / Alessandra Tarantino

حمامة أُطلقت لدى وصول البابا فرنسيس، تحط على جزء من سجادة حمراء في مطار تروخيو، بالبيرو.

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