رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق لحظات من مشاركة البابا فرنسيس في الأعياد واللقاءات حول العالم.