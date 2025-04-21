رحلة البابا فرنسيس... لحظات من حياته حول العالم

البابا فرنسيس يلوح بيده من سيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يلوح بيده من سيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، في الفاتيكان.
البابا فرنسيس خلال زيارة لمركز مساعدة الرهبنة الكاميلية في كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في تبليسي.
البابا فرنسيس خلال زيارة لمركز مساعدة الرهبنة الكاميلية في كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في تبليسي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس خلال اجتماع في قاعة العرش الصغيرة في القصر الرسولي في الفاتيكان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبابا فرانسيس خلال اجتماع في قاعة العرش الصغيرة في القصر الرسولي في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يلتقي رجال الدين في كاتدرائية سيدة العون الدائم في نور سلطان.
البابا فرنسيس يلتقي رجال الدين في كاتدرائية سيدة العون الدائم في نور سلطان.
الفنان سيمون كيزيتو يعرض لوحة للبابا فرانسيس، للبيع في حي كانجيمي في العاصمة الكينية نيروبي.
الفنان سيمون كيزيتو يعرض لوحة للبابا فرانسيس، للبيع في حي كانجيمي في العاصمة الكينية نيروبي.
البابا فرنسيس يلقي عظة للمؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يلقي عظة للمؤمنين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرانسيس وكاثوليكوس عموم الأرمن غارجين الثاني في كاتدرائية إتشميادزين.
البابا فرانسيس وكاثوليكوس عموم الأرمن غارجين الثاني في كاتدرائية إتشميادزين.
بيع بطاقات بريدية تذكارية عليها صورة البابا فرانسيس في الفاتيكان.
بيع بطاقات بريدية تذكارية عليها صورة البابا فرانسيس في الفاتيكان.
مواطنون يتجمعون حول سيارة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى ريو دي جانيرو في البرازيل.
مواطنون يتجمعون حول سيارة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى ريو دي جانيرو في البرازيل.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرانسيس يعانقان بعضهما البعض عندما وصل البابا إلى مقر السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والبابا فرانسيس يعانقان بعضهما البعض عندما وصل البابا إلى مقر السلطة الفلسطينية في مدينة بيت لحم.
أثناء مشاركة البابا فرنسيس، في قداس النور ليلة عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس في روما.
أثناء مشاركة البابا فرنسيس، في قداس النور ليلة عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس في روما.
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يقدم دومرا للبابا فرانسيس خلال حفل وداع البابا في مطار نور سلطان.
الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف يقدم دومرا للبابا فرانسيس خلال حفل وداع البابا في مطار نور سلطان.
البابا فرنسيس يرتدي خوذة أثناء لقائه بالشباب في نابولي بإيطاليا، وذلك تعبيراً عن دعمه للعاطلين عن العمل.
البابا فرنسيس يرتدي خوذة أثناء لقائه بالشباب في نابولي بإيطاليا، وذلك تعبيراً عن دعمه للعاطلين عن العمل.
البابا فرنسيس يخلع قبعته وهو يغادر ساحة القديس بطرس على متن سيارة الباباوية بعد قداس عيد العنصرة، في مدينة الفاتيكان.
البابا فرنسيس يخلع قبعته وهو يغادر ساحة القديس بطرس على متن سيارة الباباوية بعد قداس عيد العنصرة، في مدينة الفاتيكان.
مواطنون يحملون صورا للبابا فرنسيس مُؤطرة على شكل حمامة، في انتظار مروره بسيارته البابوية في مدينة مكسيكو.
مواطنون يحملون صورا للبابا فرنسيس مُؤطرة على شكل حمامة، في انتظار مروره بسيارته البابوية في مدينة مكسيكو.
البابا فرنسيس يحيي فتاة صغيرة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يحيي فتاة صغيرة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، في المكتبة الخاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان.
البابا فرنسيس يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما، في المكتبة الخاصة في القصر الرسولي بالفاتيكان.
بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل والبابا فرنسيس خلال لقاء في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.
بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل والبابا فرنسيس خلال لقاء في مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا.
البابا فرنسيس يحيي خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية.
البابا فرنسيس يحيي خلال زيارته لمركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كوريا الجنوبية.
البابا فرنسيس يمنح نعمة "أوربي وأوربي" وتعني باللاتينية للمدينة والعالم، في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
البابا فرنسيس يمنح نعمة "أوربي وأوربي" وتعني باللاتينية للمدينة والعالم، في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.
حمامة أُطلقت لدى وصول البابا فرنسيس، تحط على جزء من سجادة حمراء في مطار تروخيو، بالبيرو.
حمامة أُطلقت لدى وصول البابا فرنسيس، تحط على جزء من سجادة حمراء في مطار تروخيو، بالبيرو.