https://sarabic.ae/20250421/في-سابقة-عالمية-دولة-عربية-تفعل-منظومة-متكاملة-لتحديث-التشريعات-بالذكاء-الاصطناعي-1099745649.html

في سابقة عالمية.. دولة عربية تفعل منظومة متكاملة لتحديث التشريعات بالذكاء الاصطناعي

في سابقة عالمية.. دولة عربية تفعل منظومة متكاملة لتحديث التشريعات بالذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

أقر مجلس الوزراء الإماراتي، في خطوة غير مسبوقة عالميا، إنشاء أول منظومة تشريعية ذكية قائمة على "الذكاء الاصطناعي"، تهدف إلى إعادة تعريف صياغة القوانين ورفع... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T10:45+0000

2025-04-21T10:45+0000

2025-04-21T10:45+0000

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وستحلل المنظومة، التي يديرها "مكتب الذكاء التشريعي" الجديد، البيانات الضخمة وتراقب المتغيرات المحلية والعالمية، لتقترح تعديلات تشريعية فورية، وتقيّم تأثيرها اليومي على الاقتصاد والمجتمع بالتكامل مع الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.وأكد نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد أن المشروع يعزز ريادة الإمارات في الحوكمة الذكية، وسيسهم في جذب الاستثمارات والمواهب بقطاع الذكاء التشريعي، كما سيساعد في سد الفجوات القانونية وتطوير خارطة تشريعية شاملة.وقال: "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات، وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء الإماراتي.كما تشمل المبادرة تصميم أدوات تشريعية ذكية، مثل "الباحث التشريعي" و"الرقيب التشريعي"، وتشكيل مجتمع متخصص يجمع صناع السياسات وخبراء القانون، والذكاء الاصطناعي لتطوير التشريعات بشكل تفاعلي وشفاف.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية شاملة جعلت من الإمارات العربية المتحدة مركزا عالميا لتطبيقات "الذكاء الاصطناعي"، بعد تحديث أكثر من 80% من قوانينها الاتحادية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

https://sarabic.ae/20250420/علماء-يحذرون-من-الوقوع-في-الحب-مع-الذكاء-الاصطناعي-1099724740.html

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