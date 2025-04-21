https://sarabic.ae/20250421/مصر-تفتتح-المقر-الرئيسي-لوكالة-الفضاء-الأفريقية-في-القاهرة-1099755105.html
مصر تفتتح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة
مصر تفتتح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة
سبوتنيك عربي
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أمس الأحد، في حفل افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية في العاصمة المصرية، القاهرة. جاء الافتتاح... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T12:34+0000
2025-04-21T12:34+0000
2025-04-21T12:34+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099754863_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_911b0d0affef224938adff5120e9fb83.jpg
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور عبد العاطي عن فخر مصر باستضافة هذا الصرح العلمي القاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الأفريقي المشترك، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".وأوضح الوزير أن اختيار مصر كمقر للوكالة يأتي تتويجًا لدورها الريادي في القارة ومساعيها الدؤوبة لتعزيز التكامل الأفريقي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية لإنجاح هذا المشروع الطموح الذي يتوافق مع رؤية "أفريقيا التي نريد" في إطار أجندة التنمية 2063.وأكد عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات الفضائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بالإضافة إلى توحيد المواقف الأفريقية في المحافل الدولية ذات الصلة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة. كما دعا إلى انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ووكالات الفضاء الدولية لبناء قاعدة معرفية وتكنولوجية قوية في القارة.وفي ختام كلمته، وجّه وزير الخارجية الشكر لمفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع، معتبرًا أن الافتتاح يمثل خطوة جوهرية نحو مستقبل أفريقي تقوده المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة القارة كفاعل رئيسي في السباق التكنولوجي العالمي.يذكر أن وكالة الفضاء الأفريقية تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للقارة في المجال الفضائي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تطبيقية في مجالات الأمن الغذائي، ورصد الموارد المائية، والاستجابة للكوارث، وحماية النظم البيئية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الشعوب الأفريقية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099754863_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_86165267ee0f18f8f4c344e9260dd76d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تفتتح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أمس الأحد، في حفل افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية في العاصمة المصرية، القاهرة. جاء الافتتاح بحضور نخبة من المسؤولين المصريين، إلى جانب عدد من رؤساء وكالات الفضاء الأفريقية والدولية، وسفراء الدول الأفريقية والدول الشريكة للاتحاد الأفريقي.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور عبد العاطي عن فخر مصر باستضافة هذا الصرح العلمي القاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الأفريقي المشترك، حسبما نقل موقع
"اليوم السابع".
وأوضح الوزير أن اختيار مصر كمقر للوكالة يأتي تتويجًا لدورها الريادي في القارة ومساعيها الدؤوبة لتعزيز التكامل الأفريقي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية لإنجاح هذا المشروع الطموح الذي يتوافق مع رؤية "أفريقيا التي نريد" في إطار أجندة التنمية 2063.
وأكد عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات الفضائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بالإضافة إلى توحيد المواقف الأفريقية في المحافل الدولية ذات الصلة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة. كما دعا إلى انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ووكالات الفضاء الدولية لبناء قاعدة معرفية وتكنولوجية قوية في القارة.
وفي ختام كلمته، وجّه وزير الخارجية الشكر لمفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع، معتبرًا أن الافتتاح يمثل خطوة جوهرية نحو مستقبل أفريقي تقوده المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة القارة كفاعل رئيسي في السباق التكنولوجي العالمي.
يذكر أن وكالة الفضاء الأفريقية تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للقارة في المجال الفضائي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تطبيقية في مجالات الأمن الغذائي، ورصد الموارد المائية، والاستجابة للكوارث، وحماية النظم البيئية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الشعوب الأفريقية.