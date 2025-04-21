https://sarabic.ae/20250421/مصر-تفتتح-المقر-الرئيسي-لوكالة-الفضاء-الأفريقية-في-القاهرة-1099755105.html

مصر تفتتح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة

مصر تفتتح المقر الرئيسي لوكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة

سبوتنيك عربي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أمس الأحد، في حفل افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية في العاصمة المصرية، القاهرة. جاء الافتتاح... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T12:34+0000

2025-04-21T12:34+0000

2025-04-21T12:34+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099754863_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_911b0d0affef224938adff5120e9fb83.jpg

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور عبد العاطي عن فخر مصر باستضافة هذا الصرح العلمي القاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الأفريقي المشترك، حسبما نقل موقع "اليوم السابع".وأوضح الوزير أن اختيار مصر كمقر للوكالة يأتي تتويجًا لدورها الريادي في القارة ومساعيها الدؤوبة لتعزيز التكامل الأفريقي، مشيرًا إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية لإنجاح هذا المشروع الطموح الذي يتوافق مع رؤية "أفريقيا التي نريد" في إطار أجندة التنمية 2063.وأكد عبد العاطي أن الوكالة ستكون منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات الفضائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بالإضافة إلى توحيد المواقف الأفريقية في المحافل الدولية ذات الصلة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة. كما دعا إلى انفتاح الوكالة على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ووكالات الفضاء الدولية لبناء قاعدة معرفية وتكنولوجية قوية في القارة.وفي ختام كلمته، وجّه وزير الخارجية الشكر لمفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء وجميع الشركاء الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع، معتبرًا أن الافتتاح يمثل خطوة جوهرية نحو مستقبل أفريقي تقوده المعرفة والابتكار، ويعزز مكانة القارة كفاعل رئيسي في السباق التكنولوجي العالمي.يذكر أن وكالة الفضاء الأفريقية تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للقارة في المجال الفضائي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم حلول تطبيقية في مجالات الأمن الغذائي، ورصد الموارد المائية، والاستجابة للكوارث، وحماية النظم البيئية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم مصالح الشعوب الأفريقية.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار