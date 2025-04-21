موسكو تستعد لاستقبال فصل الصيف

امرأة تشارك في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
امرأة تشارك في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
الكشف عن المنحوتات وتجهيز الحديقة الصيفية في مدينة سان بطرسبورغ.
الكشف عن المنحوتات وتجهيز الحديقة الصيفية في مدينة سان بطرسبورغ.
عامل يغسل النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين، في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.
عامل يغسل النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين، في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.
عامل ينظف تمثال "ستالين" في مدينة موسكو.
صورة تظهر تجهيزات الحديقة الصيفية في سان بطرسبورغ استعدادا لاستقبال فصل الصيف.
صورة تظهر تجهيزات الحديقة الصيفية في سان بطرسبورغ استعدادا لاستقبال فصل الصيف.
سكان مدينة موسكو يشاركون في تنظيف حديقة "موزيون" استعدادا لاستقبال فصل الصيف.
سكان مدينة موسكو يشاركون في تنظيف حديقة "موزيون" استعدادا لاستقبال فصل الصيف.
فتاة روسية تقوم بتنظيف تماثيل في حديقة "موزيون" في موسكو.
فتاة روسية تقوم بتنظيف تماثيل في حديقة "موزيون" في موسكو.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة لتنظيف المدينة استعدادا لفصل الصيف.
سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة لتنظيف المدينة استعدادا لفصل الصيف.
عامل يقوم بتنظيف النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.
عامل يقوم بتنظيف النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.