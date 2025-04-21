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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
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11 د
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
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هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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https://sarabic.ae/20250421/1099752514.html
موسكو تستعد لاستقبال فصل الصيف
موسكو تستعد لاستقبال فصل الصيف
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، والتي تظهر استعداد مدينة موسكو لاستقبال فصل الصيف. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

موسكو تستعد لاستقبال فصل الصيف

12:42 GMT 21.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، والتي تظهر استعداد مدينة موسكو لاستقبال فصل الصيف.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تشارك في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

امرأة تشارك في حملة تنظيف في حديقة &quot;موزيون&quot; خلال يوم التنظيف في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة تشارك في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

الكشف عن المنحوتات وتجهيز الحديقة الصيفية في مدينة سان بطرسبورغ.

الكشف عن المنحوتات وتجهيز الحديقة الصيفية في مدينة سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الكشف عن المنحوتات وتجهيز الحديقة الصيفية في مدينة سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

عامل يغسل النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين، في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.

عامل يغسل النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين، في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عامل يغسل النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين، في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف في حديقة &quot;موزيون&quot; خلال يوم التنظيف في موسكو. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة تنظيف في حديقة "موزيون" خلال يوم التنظيف في موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

عامل ينظف تمثال "ستالين" في مدينة موسكو.

عامل ينظف تمثال &quot;ستالين&quot; في مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عامل ينظف تمثال "ستالين" في مدينة موسكو.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تجهيزات الحديقة الصيفية في سان بطرسبورغ استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

صورة تظهر تجهيزات الحديقة الصيفية في سان بطرسبورغ استعدادا لاستقبال فصل الصيف. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تجهيزات الحديقة الصيفية في سان بطرسبورغ استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في تنظيف حديقة "موزيون" استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

سكان مدينة موسكو يشاركون في تنظيف حديقة &quot;موزيون&quot; استعدادا لاستقبال فصل الصيف. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في تنظيف حديقة "موزيون" استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية تقوم بتنظيف تماثيل في حديقة "موزيون" في موسكو.

فتاة روسية تقوم بتنظيف تماثيل في حديقة &quot;موزيون&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة روسية تقوم بتنظيف تماثيل في حديقة "موزيون" في موسكو.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة لتنظيف المدينة استعدادا لفصل الصيف.

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة لتنظيف المدينة استعدادا لفصل الصيف. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

سكان مدينة موسكو يشاركون في حملة لتنظيف المدينة استعدادا لفصل الصيف.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

عامل يقوم بتنظيف النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.

عامل يقوم بتنظيف النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Kirill Zykov
/
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عامل يقوم بتنظيف النصب التذكاري لرائد الفضاء يوري غاغارين في شارع لينينسكي بروسبكت في موسكو.

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