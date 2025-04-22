https://sarabic.ae/20250422/إخلاء-طائرة-ركاب-أمريكية-بعد-اشتعال-النيران-في-محركها-دون-إصابات-فيديو-1099774538.html
إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو
إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن حريقا شب في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T02:31+0000
2025-04-22T02:31+0000
2025-04-22T02:31+0000
العالم
طائرة ركاب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب التقارير، كانت الطائرة تبدأ الاستعداد للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.والطائرة من نوع إيرباص إيه330، وكانت ستسافر إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها.ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, طائرة ركاب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, طائرة ركاب, الولايات المتحدة الأمريكية
إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن حريقا شب في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة.
وبحسب التقارير، كانت الطائرة تبدأ الاستعداد للإقلاع
من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.
والطائرة من نوع إيرباص إيه330، وكانت ستسافر إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها.
ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.
وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.