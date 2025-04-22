إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:31 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250422/إخلاء-طائرة-ركاب-أمريكية-بعد-اشتعال-النيران-في-محركها-دون-إصابات-فيديو-1099774538.html
إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو
إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن حريقا شب في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T02:31+0000
2025-04-22T02:31+0000
العالم
طائرة ركاب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496482_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f10e224d83578a11c14ac65e6c4d1889.jpg
وبحسب التقارير، كانت الطائرة تبدأ الاستعداد للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.والطائرة من نوع إيرباص إيه330، وكانت ستسافر إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها.ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496482_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_375e16974b72e57c37a3c319acd6f3b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, طائرة ركاب, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, طائرة ركاب, الولايات المتحدة الأمريكية

إخلاء طائرة ركاب أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها دون إصابات.. فيديو

02:31 GMT 22.04.2025
© Photo / PJSC (UAC)بدأت طائرة Superjet-100 قصيرة المدى اختبارات الطيران للحصول على الاعتماد
بدأت طائرة Superjet-100 قصيرة المدى اختبارات الطيران للحصول على الاعتماد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Photo / PJSC (UAC)
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن حريقا شب في محرك طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة.
وبحسب التقارير، كانت الطائرة تبدأ الاستعداد للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.
والطائرة من نوع إيرباص إيه330، وكانت ستسافر إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها.
ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.
وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала