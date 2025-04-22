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https://sarabic.ae/20250422/ترامب-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-منح-كل-مهاجر-فرصة-الطعن-في-قرار-الترحيل-1099774399.html
ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل أمام القضاء. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T01:19+0000
2025-04-22T01:19+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعد ترامب في أول خطاب رئاسي له بوقف المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المشتبه به الجنائي كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، والذي أصبح مقيما بشكل قانوني بعد انتهاكه قواعد الحدود ويربي طفلا يعاني من اضطراب عقلي.وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأميركية.
https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يعلق-على-ثاني-جولات-المباحثات-النووية-مع-إيران-1099771263.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل

01:19 GMT 22.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل أمام القضاء.
واشنطن – سبوتنيك. وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "أنا أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".
وأضاف، "لا يمكننا محاكمة الجميع، فالأمر سيستغرق 200 عام حرفيا. سنحتاج إلى مئات الآلاف من المحاكم لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين نرحلهم. هذا مستحيل. يا له من وضع مضحك نحن فيه".
وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعد ترامب في أول خطاب رئاسي له بوقف المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المشتبه به الجنائي كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، والذي أصبح مقيما بشكل قانوني بعد انتهاكه قواعد الحدود ويربي طفلا يعاني من اضطراب عقلي.
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أمس, 20:11 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأميركية.
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