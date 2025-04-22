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https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html
ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة
ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعيا إياه إلى خفض أسعار الفائدة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T23:06+0000
2025-04-22T23:06+0000
ترامب
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جيروم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "لن أقيله (جيروم باول) أتمنى أن يكون أكثر استباقية في فكرته بخفض سعر الفائدة الرئيسي".وفي وقت سابق، ألمح ترامب إلى أنه يملك سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل.من جانبها، قالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن للرئيس الأمريكي الحق في انتقاد باول، واتهمته بـ"الانحياز للسياسة بدلا من ما هو مناسب للاقتصاد الأمريكي".وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، لكنه حافظ على ثباتها في اجتماعاته للسياسة حتى الآن هذا العام.وتباطأت زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وتهدد التحولات الهائلة في سياسة ترامب بدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250422/البيت-الأبيض-يعلن-توجه-ترامب-إلى-عدة-دول-خليجية-الشهر-المقبل-1099806636.html
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ترامب, مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جيروم
ترامب, مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جيروم

ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة

23:06 GMT 22.04.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعيا إياه إلى خفض أسعار الفائدة.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "لن أقيله (جيروم باول) أتمنى أن يكون أكثر استباقية في فكرته بخفض سعر الفائدة الرئيسي".
وأضاف: "هذا هو الوقت المثالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي".
وفي وقت سابق، ألمح ترامب إلى أنه يملك سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن للرئيس الأمريكي الحق في انتقاد باول، واتهمته بـ"الانحياز للسياسة بدلا من ما هو مناسب للاقتصاد الأمريكي".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
البيت الأبيض يعلن توجه ترامب إلى عدة دول خليجية الشهر المقبل
17:41 GMT
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، لكنه حافظ على ثباتها في اجتماعاته للسياسة حتى الآن هذا العام.
وتباطأت زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وتهدد التحولات الهائلة في سياسة ترامب بدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
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