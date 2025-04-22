https://sarabic.ae/20250422/ترامب-يقول-إنه-لا-ينوي-إقالة-رئيس-مجلس-الاحتياطي-الفيدرالي-ويدعو-إلى-خفض-أسعار-الفائدة-1099809841.html

ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة

ترامب يقول إنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويدعو إلى خفض أسعار الفائدة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعيا إياه إلى خفض أسعار الفائدة. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T23:06+0000

2025-04-22T23:06+0000

2025-04-22T23:06+0000

ترامب

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جيروم

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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "لن أقيله (جيروم باول) أتمنى أن يكون أكثر استباقية في فكرته بخفض سعر الفائدة الرئيسي".وفي وقت سابق، ألمح ترامب إلى أنه يملك سلطة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل.من جانبها، قالت المتحدثة باسم للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن للرئيس الأمريكي الحق في انتقاد باول، واتهمته بـ"الانحياز للسياسة بدلا من ما هو مناسب للاقتصاد الأمريكي".وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات العام الماضي، لكنه حافظ على ثباتها في اجتماعاته للسياسة حتى الآن هذا العام.وتباطأت زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، وتهدد التحولات الهائلة في سياسة ترامب بدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250422/البيت-الأبيض-يعلن-توجه-ترامب-إلى-عدة-دول-خليجية-الشهر-المقبل-1099806636.html

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ترامب, مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جيروم