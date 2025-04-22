https://sarabic.ae/20250422/فريق-طبي-مصري-يعيد-زراعة-يد-مبتورة-بالكامل-لرجل-ثلاثيني-1099779162.html

فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لرجل ثلاثيني

فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لرجل ثلاثيني

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية في مصر، نجاح عملية جراحية في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل، وذلك لأول مرة في المستشفيات التابعة لها بمحافظة السويس. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T08:17+0000

2025-04-22T08:17+0000

2025-04-22T08:17+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/16/1099778461_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3deca04a78a747894ce9d2b838ae43d.jpg

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، ونقل على الفور إلى غرفة العمليات".وأشارت إلى أنه "أجريت له جراحة دقيقة، بمشاركة فرق طبية من تخصصات متعددة"، مضيفة أن "الجراحة كللت بالنجاح، وأن المريض بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع".ووفقا للهيئة، "استغرقت العملية الدقيقة نحو 12 ساعة متواصلة، وشملت إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير".ونقلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن رئيسها الدكتور أحمد السبكي، قوله إن "هذا النجاح يؤكد مدى تطور الإمكانات الطبية والبشرية داخل مستشفيات الهيئة"، مضيفا: "نمتلك الكوادر الطبية المتميزة، والبنية التحتية المتقدمة، والتجهيزات التي تؤهلنا لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل مستشفياتنا المنتشرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل".وتابع: "ما تحقق من إنجاز يُعد خطوة مهمة تؤكد تطور الخدمات الطبية بمحافظة السويس"، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم التخصصات الدقيقة، وتشمل جراحات اليد، الحروق، الجراحات التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات ذات طابع تخصصي فائق الدقة، أصبحت متوفرة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

https://sarabic.ae/20250103/قانون-جديد-يتضمن-عقاب-الأطباء-وتعويض-المرضى-يفجر-جدلا-في-مصر-ورئيس-الوزراء-يعلق-1096453148.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي