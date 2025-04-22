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فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لرجل ثلاثيني
فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لرجل ثلاثيني
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الرعاية الصحية في مصر، نجاح عملية جراحية في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل، وذلك لأول مرة في المستشفيات التابعة لها بمحافظة السويس. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T08:17+0000
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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، ونقل على الفور إلى غرفة العمليات".وأشارت إلى أنه "أجريت له جراحة دقيقة، بمشاركة فرق طبية من تخصصات متعددة"، مضيفة أن "الجراحة كللت بالنجاح، وأن المريض بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع".ووفقا للهيئة، "استغرقت العملية الدقيقة نحو 12 ساعة متواصلة، وشملت إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير".ونقلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن رئيسها الدكتور أحمد السبكي، قوله إن "هذا النجاح يؤكد مدى تطور الإمكانات الطبية والبشرية داخل مستشفيات الهيئة"، مضيفا: "نمتلك الكوادر الطبية المتميزة، والبنية التحتية المتقدمة، والتجهيزات التي تؤهلنا لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل مستشفياتنا المنتشرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل".وتابع: "ما تحقق من إنجاز يُعد خطوة مهمة تؤكد تطور الخدمات الطبية بمحافظة السويس"، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم التخصصات الدقيقة، وتشمل جراحات اليد، الحروق، الجراحات التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات ذات طابع تخصصي فائق الدقة، أصبحت متوفرة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فريق طبي مصري يعيد زراعة يد مبتورة بالكامل لرجل ثلاثيني

08:17 GMT 22.04.2025
© Photo / Egyptian Cabinetفريق طبي ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بمجمع السويس الطبي
فريق طبي ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بمجمع السويس الطبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Photo / Egyptian Cabinet
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أعلنت هيئة الرعاية الصحية في مصر، نجاح عملية جراحية في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل، وذلك لأول مرة في المستشفيات التابعة لها بمحافظة السويس.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، ونقل على الفور إلى غرفة العمليات".
وأشارت إلى أنه "أجريت له جراحة دقيقة، بمشاركة فرق طبية من تخصصات متعددة"، مضيفة أن "الجراحة كللت بالنجاح، وأن المريض بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع".
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ووفقا للهيئة، "استغرقت العملية الدقيقة نحو 12 ساعة متواصلة، وشملت إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير".
ونقلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن رئيسها الدكتور أحمد السبكي، قوله إن "هذا النجاح يؤكد مدى تطور الإمكانات الطبية والبشرية داخل مستشفيات الهيئة"، مضيفا: "نمتلك الكوادر الطبية المتميزة، والبنية التحتية المتقدمة، والتجهيزات التي تؤهلنا لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل مستشفياتنا المنتشرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل".
وتابع: "ما تحقق من إنجاز يُعد خطوة مهمة تؤكد تطور الخدمات الطبية بمحافظة السويس"، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم التخصصات الدقيقة، وتشمل جراحات اليد، الحروق، الجراحات التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات ذات طابع تخصصي فائق الدقة، أصبحت متوفرة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
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