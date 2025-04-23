https://sarabic.ae/20250423/الولايات-المتحدة-تلغي-مجموعة-كانت-تجمع-معلومات-استخباراتية-حول-الصراع-الأوكراني-1099810119.html
الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني
الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات كانت تجمع معلومات استخباراتية حول جرائم... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T00:35+0000
2025-04-23T00:35+0000
2025-04-23T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأشارت الصحيفة إلى، أن إدارة ترامب قد اتخذت بالفعل خطوات للانسحاب من المجموعة الدولية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي شُكلت لمحاسبة روسيا على انتهاكها القانون الدولي خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب زعمهم.كما أفادت التقارير، أن البيت الأبيض قلص عمل فريق محاسبة جرائم الحرب التابع لوزارة العدل، وقلص برنامجا لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.وتمثلت الخطوة الجديدة في إقالة منسق كان يرأس المجموعة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى حل المجموعة نفسها.صرح النائب جيسون كرو، أحد المشاركين في مبادرة إنشاء المجموعة، للصحيفة: "قد أنشأ الكونغرس هذا المنصب بناءً على توافق الحزبين، وعلى الإدارة أن تُمكِّن شاغليه من أداء واجباتهم وفقًا للقانون".
https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يؤكد-أن-أوروبا-تركز-على-استمرار-الصراع-1099624768.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني
أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات كانت تجمع معلومات استخباراتية حول جرائم الحرب الروسية المزعومة، التي ارتُكبت خلال الصراع الأوكراني.
وأشارت الصحيفة إلى، أن إدارة ترامب قد اتخذت بالفعل خطوات للانسحاب من المجموعة الدولية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي شُكلت لمحاسبة روسيا على انتهاكها القانون الدولي خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب زعمهم.
كما أفادت التقارير، أن البيت الأبيض قلص عمل فريق محاسبة جرائم الحرب التابع لوزارة العدل
، وقلص برنامجا لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.
وتمثلت الخطوة الجديدة في إقالة منسق كان يرأس المجموعة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى حل المجموعة نفسها.
صرح النائب جيسون كرو، أحد المشاركين في مبادرة إنشاء المجموعة، للصحيفة: "قد أنشأ الكونغرس هذا المنصب بناءً على توافق الحزبين، وعلى الإدارة أن تُمكِّن شاغليه من أداء واجباتهم وفقًا للقانون".