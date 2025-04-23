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الإنسان والثقافة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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نبض افريقيا
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تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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بيارق النصر
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العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
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سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/الولايات-المتحدة-تلغي-مجموعة-كانت-تجمع-معلومات-استخباراتية-حول-الصراع-الأوكراني-1099810119.html
الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني
الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات كانت تجمع معلومات استخباراتية حول جرائم... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T00:35+0000
2025-04-23T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وأشارت الصحيفة إلى، أن إدارة ترامب قد اتخذت بالفعل خطوات للانسحاب من المجموعة الدولية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي شُكلت لمحاسبة روسيا على انتهاكها القانون الدولي خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب زعمهم.كما أفادت التقارير، أن البيت الأبيض قلص عمل فريق محاسبة جرائم الحرب التابع لوزارة العدل، وقلص برنامجا لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.وتمثلت الخطوة الجديدة في إقالة منسق كان يرأس المجموعة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى حل المجموعة نفسها.صرح النائب جيسون كرو، أحد المشاركين في مبادرة إنشاء المجموعة، للصحيفة: "قد أنشأ الكونغرس هذا المنصب بناءً على توافق الحزبين، وعلى الإدارة أن تُمكِّن شاغليه من أداء واجباتهم وفقًا للقانون".
https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يؤكد-أن-أوروبا-تركز-على-استمرار-الصراع-1099624768.html
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العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا
العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تلغي مجموعة كانت تجمع معلومات استخباراتية حول الصراع الأوكراني

00:35 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Mikhael Klemteeve / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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أفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات كانت تجمع معلومات استخباراتية حول جرائم الحرب الروسية المزعومة، التي ارتُكبت خلال الصراع الأوكراني.
وأشارت الصحيفة إلى، أن إدارة ترامب قد اتخذت بالفعل خطوات للانسحاب من المجموعة الدولية التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي شُكلت لمحاسبة روسيا على انتهاكها القانون الدولي خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسب زعمهم.
كما أفادت التقارير، أن البيت الأبيض قلص عمل فريق محاسبة جرائم الحرب التابع لوزارة العدل، وقلص برنامجا لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يؤكد أن أوروبا تركز على استمرار الصراع
17 أبريل, 10:07 GMT
وتمثلت الخطوة الجديدة في إقالة منسق كان يرأس المجموعة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى حل المجموعة نفسها.
صرح النائب جيسون كرو، أحد المشاركين في مبادرة إنشاء المجموعة، للصحيفة: "قد أنشأ الكونغرس هذا المنصب بناءً على توافق الحزبين، وعلى الإدارة أن تُمكِّن شاغليه من أداء واجباتهم وفقًا للقانون".
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