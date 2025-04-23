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تحذير رسمي بعد رصد اختراقات لكاميرات مراقبة في دولة عربية
تحذير رسمي بعد رصد اختراقات لكاميرات مراقبة في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمحاولات متعددة لاختراق كاميرات المراقبة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T08:12+0000
2025-04-23T08:12+0000
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دعت الوزارة في بيان رسمي إلى تحديث أنظمة الحماية باستمرار وتجنب وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسلامتهم. وأكدت أن العبث بهذه الوسائل الأمنية يشكل خطرا مباشرا على الأمن المجتمعي.كما حذرت من أن إعادة نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو ناتجة عن تلك الاختراقات تُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي. ووجهت تحذيرا صارما للمواطنين والمقيمين بعدم التهاون في التعامل مع المواد المسروقة رقميا.وشددت الداخلية الكويتية على التزامها التام بمتابعة هذه المحاولات وضبط المتورطين فيها، في إطار الحفاظ على أمن الكويت الرقمي وسلامة بيانات أفراد المجتمع.
https://sarabic.ae/20230607/بريطانيا-تزيل-كاميرات-المراقبة-الصينية-الصنع-من-المواقع-الحكومية-الحساسة-1077836731.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

تحذير رسمي بعد رصد اختراقات لكاميرات مراقبة في دولة عربية

08:12 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihanكاميرات الأمن
كاميرات الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن رصد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمحاولات متعددة لاختراق كاميرات المراقبة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أهمية تعزيز الحماية الرقمية واتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة.
دعت الوزارة في بيان رسمي إلى تحديث أنظمة الحماية باستمرار وتجنب وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الداخلية الخاصة، حفاظًا على خصوصية الأفراد وسلامتهم.
وأكدت أن العبث بهذه الوسائل الأمنية يشكل خطرا مباشرا على الأمن المجتمعي.
كما حذرت من أن إعادة نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو ناتجة عن تلك الاختراقات تُعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون الكويتي.
كاميرات المراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
بريطانيا تزيل كاميرات المراقبة الصينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة
7 يونيو 2023, 10:46 GMT
ووجهت تحذيرا صارما للمواطنين والمقيمين بعدم التهاون في التعامل مع المواد المسروقة رقميا.
وشددت الداخلية الكويتية على التزامها التام بمتابعة هذه المحاولات وضبط المتورطين فيها، في إطار الحفاظ على أمن الكويت الرقمي وسلامة بيانات أفراد المجتمع.
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