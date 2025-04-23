https://sarabic.ae/20250423/خبير-تقريب-موعد-زيارة-ترامب-يتزامن-مع-تحولات-سريعة-في-المنطقة-العربية--1099832424.html

خبير: تقريب موعد زيارة ترامب يتزامن مع تحولات سريعة في المنطقة العربية

خبير: تقريب موعد زيارة ترامب يتزامن مع تحولات سريعة في المنطقة العربية

سبوتنيك عربي

علق الباحث السياسي ومدير مركز الفينيق للدراسات، أحمد عوض، على تقريب موعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، والحراك الدولي المتزامن معها، مشيرا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T17:49+0000

2025-04-23T17:49+0000

2025-04-23T17:49+0000

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ولفت عوض في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات سريعة وأحداث متلاحقة، معتبرا أن تقديم موعد زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، يندرج في سياق رهانات واشنطن في المنطقة، وخشيتها من فقدان نفوذها في بعض الدول نتيجة التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.ورأى أن المؤشرات الاقتصادية التي تنذر بركود مرتقب تدفع واشنطن نحو جذب المزيد من الاستثمارات، لكنها لن تتمكن من فرض خياراتها على دول الخليج التي ستحافظ على تنوّع علاقاتها دون الانحياز لطرف بعينه.وفي السياق ذاته، دعا عوض إلى اغتنام اللحظة السياسية الراهنة للسماح بإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، وهو مطلب تتمسك به المملكة العربية السعودية وترفض التنازل عنه.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل.

https://sarabic.ae/20250422/البيت-الأبيض-يعلن-توجه-ترامب-إلى-عدة-دول-خليجية-الشهر-المقبل-1099806636.html

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