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خبير: تقريب موعد زيارة ترامب يتزامن مع تحولات سريعة في المنطقة العربية
خبير: تقريب موعد زيارة ترامب يتزامن مع تحولات سريعة في المنطقة العربية
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي ومدير مركز الفينيق للدراسات، أحمد عوض، على تقريب موعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، والحراك الدولي المتزامن معها، مشيرا... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:49+0000
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ولفت عوض في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات سريعة وأحداث متلاحقة، معتبرا أن تقديم موعد زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، يندرج في سياق رهانات واشنطن في المنطقة، وخشيتها من فقدان نفوذها في بعض الدول نتيجة التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.ورأى أن المؤشرات الاقتصادية التي تنذر بركود مرتقب تدفع واشنطن نحو جذب المزيد من الاستثمارات، لكنها لن تتمكن من فرض خياراتها على دول الخليج التي ستحافظ على تنوّع علاقاتها دون الانحياز لطرف بعينه.وفي السياق ذاته، دعا عوض إلى اغتنام اللحظة السياسية الراهنة للسماح بإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، وهو مطلب تتمسك به المملكة العربية السعودية وترفض التنازل عنه.وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل.
https://sarabic.ae/20250422/البيت-الأبيض-يعلن-توجه-ترامب-إلى-عدة-دول-خليجية-الشهر-المقبل-1099806636.html
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العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, حصري

خبير: تقريب موعد زيارة ترامب يتزامن مع تحولات سريعة في المنطقة العربية

17:49 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonدونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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علق الباحث السياسي ومدير مركز الفينيق للدراسات، أحمد عوض، على تقريب موعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة، والحراك الدولي المتزامن معها، مشيرا إلى أن العالم يعاد تشكيله اليوم ضمن إطار تحالفات جديدة.
ولفت عوض في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات سريعة وأحداث متلاحقة، معتبرا أن تقديم موعد زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات، وقطر، يندرج في سياق رهانات واشنطن في المنطقة، وخشيتها من فقدان نفوذها في بعض الدول نتيجة التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وأوضح عوض أن الولايات المتحدة تسعى لترميم علاقاتها مع حلفائها وشركائها الاستراتيجيين، محاولة استقطاب الدول الغنية في المنطقة لدعمها في صراعها مع بعض القوى، وعلى رأسها الصين، لا سيّما في ظل التقارب الصيني الخليجي.

ورأى أن المؤشرات الاقتصادية التي تنذر بركود مرتقب تدفع واشنطن نحو جذب المزيد من الاستثمارات، لكنها لن تتمكن من فرض خياراتها على دول الخليج التي ستحافظ على تنوّع علاقاتها دون الانحياز لطرف بعينه.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
البيت الأبيض يعلن توجه ترامب إلى عدة دول خليجية الشهر المقبل
أمس, 17:41 GMT
وفي السياق ذاته، دعا عوض إلى اغتنام اللحظة السياسية الراهنة للسماح بإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، وهو مطلب تتمسك به المملكة العربية السعودية وترفض التنازل عنه.

أما بشأن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فرأى أنه يندرج ضمن تراجع دور الحركات الإسلامية السياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة العميقة في الأردن تدرك كيفية الحفاظ على استقرارها الداخلي والتعامل مع أي تهديد محتمل.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتوجه في زيارة إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من 13 وحتى 16 مايو/ أيار المقبل.
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