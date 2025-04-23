https://sarabic.ae/20250423/لحظة-استهداف-القوات-الروسية-مستودعا-أوكرانيا-لإنتاج-المتفجرات-في-زابوروجيه-فيديو-1099812912.html
لحظة استهداف القوات الروسية مستودعا أوكرانيا لإنتاج المتفجرات في زابوروجيه... فيديو
لحظة استهداف القوات الروسية مستودعا أوكرانيا لإنتاج المتفجرات في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف ورش ومستودعات لإنتاج المتفجرات للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T07:44+0000
2025-04-23T07:44+0000
2025-04-23T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcf3783625333c9d47a1671d3defcf68.jpg
ونشرت وزارة الدفاع مشاهد توثق استهداف ورش ومستودعات لإنتاج المتفجرات للقوات الأوكرانية بطائرات مسيّرة من طراز "غيران-2"في مقاطعة زابوروجيه.وبحسب الدفاع الروسية، وقع الهجوم في بلدة ستيبنوي.ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يضرب الجيش الروسي بانتظام مواقع أفراد الجيش الأوكراني ومعداته ومرتزقته، وكذلك البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، ومرافق صناعة الدفاع والقيادة والاتصالات.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094671010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_097e77210592fa032ef662371e11656b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
لحظة استهداف القوات الروسية مستودعا أوكرانيا لإنتاج المتفجرات في زابوروجيه... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف ورش ومستودعات لإنتاج المتفجرات للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
ونشرت وزارة الدفاع مشاهد توثق استهداف ورش ومستودعات لإنتاج المتفجرات للقوات الأوكرانية بطائرات مسيّرة من طراز "غيران-2"في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب الدفاع الروسية، وقع الهجوم في بلدة ستيبنوي.
ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يضرب الجيش الروسي بانتظام مواقع أفراد الجيش الأوكراني ومعداته ومرتزقته، وكذلك البنية التحتية العسكرية لنظام كييف، ومرافق صناعة الدفاع والقيادة والاتصالات.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً، أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.