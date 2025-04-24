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https://sarabic.ae/20250424/ارتفاع-احتياطيات-النقد-الأجنبي-لروسيا-بنحو-4-خلال-أسبوع-لتبلغ-أكثر-من-681-مليار-دولار-1099858503.html
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار
سبوتنيك عربي
ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 3.9% في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان وبلغت 681.3 مليار دولار، لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وفقا لتقرير صادر عن... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T13:47+0000
2025-04-24T13:47+0000
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روسيا
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اقتصاد
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وقال البنك في بيان: "بلغت الاحتياطيات الدولية بنهاية يوم 18 أبريل 2025 نحو 681.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.5 مليار دولار أمريكي، أو 3.9%، خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة التقييم الإيجابية".تم تسجيل أعلى مستوى قياسي سابق بلغ 658 مليار دولار في 4 أبريل 2025.تمثل الاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية الأصول الأجنبية العالية السيولة التي يحتفظ بها بنك روسيا والحكومة. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).في عام 2023، زادت الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية بنسبة 2.9%، وبلغت في 1 يناير/كانون الثاني 2024، ما قيمته 598.592 مليار دولار. وعلى مدار العام الماضي، نمت بنسبة 1.76% أخرى، لتصل إلى 609.1 مليار دولار في 1 يناير 2025.
https://sarabic.ae/20250424/دولتان-عربيتان-ضمن-أكثر-10-دول-توليدا-للكهرباء-بالغاز-خلال-2024-1099856365.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لروسيا بنحو 4% خلال أسبوع لتبلغ أكثر من 681 مليار دولار

13:47 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورلوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022
لوحة إلكترونية مع أسعار الصرف في أحد شوارع موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية بنسبة 3.9% في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان وبلغت 681.3 مليار دولار، لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الروسي.
وقال البنك في بيان: "بلغت الاحتياطيات الدولية بنهاية يوم 18 أبريل 2025 نحو 681.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.5 مليار دولار أمريكي، أو 3.9%، خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة التقييم الإيجابية".

وبحلول نهاية التعاملات في 11 أبريل، بلغت الاحتياطيات الدولية 655.8 مليار دولار.

تم تسجيل أعلى مستوى قياسي سابق بلغ 658 مليار دولار في 4 أبريل 2025.
تمثل الاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا الاتحادية الأصول الأجنبية العالية السيولة التي يحتفظ بها بنك روسيا والحكومة.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
دولتان عربيتان ضمن أكثر 10 دول توليدا للكهرباء بالغاز خلال 2024
13:09 GMT
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
في عام 2023، زادت الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية بنسبة 2.9%، وبلغت في 1 يناير/كانون الثاني 2024، ما قيمته 598.592 مليار دولار. وعلى مدار العام الماضي، نمت بنسبة 1.76% أخرى، لتصل إلى 609.1 مليار دولار في 1 يناير 2025.
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