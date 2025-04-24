https://sarabic.ae/20250424/جمال-سليمان-ينفعل-بوجه-معجبة-وجدل-حول-حقه-في-الخصوصية-فيديو--1099860057.html
جمال سليمان ينفعل بوجه معجبة وجدل حول حقه في الخصوصية... فيديو
جمال سليمان ينفعل بوجه معجبة وجدل حول حقه في الخصوصية... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان، وهو ينفعل في وجه إحدى معجباته، جدلًا واسعًا بين المتابعين. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:12+0000
2025-04-24T14:12+0000
2025-04-24T14:12+0000
مجتمع
جمال سليمان
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096748716_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_e2fed08eaa43975ce8082c70c6f4e357.jpg
ويوثّق الفيديو كيف بدا سليمان، منزعجا من محاولة إحدى المعجبات التقاط صورة معه، ما دفعه لرفض طلبها، بالقول: "أبوس إيدك سيبيني"، وأضاف على الفور: "في أكتر من كده".وجاء ذلك خلال حضور سليمان، فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان "جمعية الفيلم" في مصر.وفي إطار الجدل المثار حول الفيديو، انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن رد فعل سليمان كان مبالغا فيه وبين من دافع عنه، معتبرًا أن من حقه اختيار الوقت والمكان المناسبين للتفاعل مع جمهوره.
https://sarabic.ae/20250113/منافس-الشرع-جمال-سليمان-يعود-إلى-سوريا-فيديو--1096748465.html
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جمال سليمان, نادي الفيديو
جمال سليمان, نادي الفيديو
جمال سليمان ينفعل بوجه معجبة وجدل حول حقه في الخصوصية... فيديو
أثار مقطع فيديو تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان، وهو ينفعل في وجه إحدى معجباته، جدلًا واسعًا بين المتابعين.
ويوثّق الفيديو كيف بدا سليمان، منزعجا من محاولة إحدى المعجبات التقاط صورة معه، ما دفعه لرفض طلبها، بالقول: "أبوس إيدك سيبيني"، وأضاف على الفور: "في أكتر من كده".
وجاء ذلك خلال حضور سليمان، فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان "جمعية الفيلم" في مصر.
وفي إطار الجدل المثار حول الفيديو، انقسمت آراء المتابعين بين من رأى أن رد فعل سليمان كان مبالغا فيه وبين من دافع عنه، معتبرًا أن من حقه اختيار الوقت والمكان المناسبين للتفاعل مع جمهوره.