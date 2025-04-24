خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250424/خبير-استمرار-أوروبا-بدعم-كييف-يعني-أن-الصراع-مستمر-1099860699.html
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
سبوتنيك عربي
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": بوتين يعلن تأييده لوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:22+0000
2025-04-24T14:22+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
سبوتنيك عربي
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف.حول هذا الموضوع، قال مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في الشأن السياسي الروسي ديميتري بريجع:وأضاف بريجع:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر

14:22 GMT 24.04.2025
راديو
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": بوتين يعلن تأييده لوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا.
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف.
حول هذا الموضوع، قال مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في الشأن السياسي الروسي ديميتري بريجع:

هذا الطرح يعكس رغبة روسيا في إنهاء العمليات العسكرية، وفق الشروط العقلانية التي طلبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ البداية، لأن واقعية هذا السيناريو تصطدم بقدرة كييف على اتخاذ قرارات مستقبلية، حيث أن كييف منذ عام 2014، رهنت قراراتها العسكرية بخيارات الغرب، والآن بالرغم من رغبة واشنطن إيقاف الدعم إلا أن الاتحاد الأوروبي يستمر بذلك وهذا يعني أن الوضع مستمر.

وأضاف بريجع:

التوافق بين بوتين وترامب، حول تسوية الأزمة الأوكرانية، ليس توافقا تكتيكيا بل نظرة استراتيجية مشتركة تعارض النهج التدخلي، الذي تتبعه الإدارات الديمقراطية الأمريكية، لأن ترامب ينطلق من الرغبة بعدم استمرار النزاع الذي يستنزف الاقتصاد الأمريكي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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