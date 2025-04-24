https://sarabic.ae/20250424/خبير-استمرار-أوروبا-بدعم-كييف-يعني-أن-الصراع-مستمر-1099860699.html
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
سبوتنيك عربي
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": بوتين يعلن تأييده لوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T14:22+0000
2025-04-24T14:22+0000
2025-04-24T14:22+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
سبوتنيك عربي
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف.حول هذا الموضوع، قال مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في الشأن السياسي الروسي ديميتري بريجع:وأضاف بريجع:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": بوتين يعلن تأييده لوقف إطلاق نار كامل في أوكرانيا.
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف.
حول هذا الموضوع، قال مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في الشأن السياسي الروسي ديميتري بريجع:
هذا الطرح يعكس رغبة روسيا في إنهاء العمليات العسكرية، وفق الشروط العقلانية التي طلبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ البداية، لأن واقعية هذا السيناريو تصطدم بقدرة كييف على اتخاذ قرارات مستقبلية، حيث أن كييف منذ عام 2014، رهنت قراراتها العسكرية بخيارات الغرب، والآن بالرغم من رغبة واشنطن إيقاف الدعم إلا أن الاتحاد الأوروبي يستمر بذلك وهذا يعني أن الوضع مستمر.
التوافق بين بوتين وترامب، حول تسوية الأزمة الأوكرانية، ليس توافقا تكتيكيا بل نظرة استراتيجية مشتركة تعارض النهج التدخلي، الذي تتبعه الإدارات الديمقراطية الأمريكية، لأن ترامب ينطلق من الرغبة بعدم استمرار النزاع الذي يستنزف الاقتصاد الأمريكي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...