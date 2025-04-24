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https://sarabic.ae/20250424/طالب-يهاجم-عددا-من-الطلاب-ويقتل-أحدهم-في-فرنسا-1099857922.html
طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا
طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الفرنسية بأن مراهقا هاجم بسكين مجموعة من الطلاب في مدينة نانت الفرنسية، فقتل أحدهم، وأصاب عددا آخر منهم. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-24T13:33+0000
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قالت الشرطة الفرنسية: "إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3، في واقعة طعن داخل مدرسة في مدينة نانت".وجاء في تقرير قناة "بي إف إم تي في": "طعن طالب في المدرسة الثانوية أربعة طلاب على الأقل، ما أدى إلى وفاة أحدهم (متأثراً بجراحه)".وقعت المأساة في إحدى المدارس في مدينة نانت. وتبين أن المجرم هو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ولم يكن معروفًا سابقًا لوكالات إنفاذ القانون.وأكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.يشار إلى أنه تم احتجازه من قبل المعلمين قبل وصول الشرطة.
https://sarabic.ae/20250424/ثوان-تفصل-بين-الرعب-والفرح-لحظة-إنقاذ-طفل-سقط-داخل-بئر-في-المغرب-فيديو-1099852673.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا

13:33 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Irina Kalashnikova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الشرطة الفرنسية بأن مراهقا هاجم بسكين مجموعة من الطلاب في مدينة نانت الفرنسية، فقتل أحدهم، وأصاب عددا آخر منهم.
قالت الشرطة الفرنسية: "إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3، في واقعة طعن داخل مدرسة في مدينة نانت".
وجاء في تقرير قناة "بي إف إم تي في": "طعن طالب في المدرسة الثانوية أربعة طلاب على الأقل، ما أدى إلى وفاة أحدهم (متأثراً بجراحه)".
وقعت المأساة في إحدى المدارس في مدينة نانت. وتبين أن المجرم هو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ولم يكن معروفًا سابقًا لوكالات إنفاذ القانون.
صورة للحظة إنقاذ طفل سقط في بئر مهجورة بضواحي مدينة الدار البيضاء في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
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12:12 GMT
وأكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.
يشار إلى أنه تم احتجازه من قبل المعلمين قبل وصول الشرطة.
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