https://sarabic.ae/20250424/طالب-يهاجم-عددا-من-الطلاب-ويقتل-أحدهم-في-فرنسا-1099857922.html
طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا
طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الفرنسية بأن مراهقا هاجم بسكين مجموعة من الطلاب في مدينة نانت الفرنسية، فقتل أحدهم، وأصاب عددا آخر منهم. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T13:33+0000
2025-04-24T13:33+0000
2025-04-24T13:33+0000
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قالت الشرطة الفرنسية: "إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3، في واقعة طعن داخل مدرسة في مدينة نانت".وجاء في تقرير قناة "بي إف إم تي في": "طعن طالب في المدرسة الثانوية أربعة طلاب على الأقل، ما أدى إلى وفاة أحدهم (متأثراً بجراحه)".وقعت المأساة في إحدى المدارس في مدينة نانت. وتبين أن المجرم هو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ولم يكن معروفًا سابقًا لوكالات إنفاذ القانون.وأكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.يشار إلى أنه تم احتجازه من قبل المعلمين قبل وصول الشرطة.
https://sarabic.ae/20250424/ثوان-تفصل-بين-الرعب-والفرح-لحظة-إنقاذ-طفل-سقط-داخل-بئر-في-المغرب-فيديو-1099852673.html
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العالم, أخبار فرنسا
طالب يهاجم عددا من زملائه ويقتل أحدهم في فرنسا
أفادت الشرطة الفرنسية بأن مراهقا هاجم بسكين مجموعة من الطلاب في مدينة نانت الفرنسية، فقتل أحدهم، وأصاب عددا آخر منهم.
قالت الشرطة الفرنسية: "إن طالبا في المرحلة الثانوية قتل وأصيب 3، في واقعة طعن داخل مدرسة في مدينة نانت".
وجاء في تقرير قناة "بي إف إم تي في": "طعن طالب في المدرسة الثانوية أربعة طلاب على الأقل، ما أدى إلى وفاة أحدهم (متأثراً بجراحه)".
وقعت المأساة في إحدى المدارس في مدينة نانت. وتبين أن المجرم هو شاب يبلغ من العمر 15 عامًا ولم يكن معروفًا سابقًا لوكالات إنفاذ القانون.
وأكدت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة.
يشار إلى أنه تم احتجازه من قبل المعلمين قبل وصول الشرطة.