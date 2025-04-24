https://sarabic.ae/20250424/مقترح-سعودي-بتعيين-مرشدين-دينيين-في-المستشفيات-للمرضى-الميؤوس-منهم-1099841472.html
مقترح سعودي بتعيين مرشدين دينيين في المستشفيات للمرضى الميؤوس منهم
مقترح سعودي بتعيين مرشدين دينيين في المستشفيات للمرضى الميؤوس منهم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث لوزارة الصحة السعودية عن خطة لتعيين مرشدين دينيين في المستشفيات الحكومية، وذلك بناءً على السعة السريرية لكل مستشفى. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:53+0000
2025-04-24T07:53+0000
2025-04-24T08:30+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104537/51/1045375127_0:222:2854:1827_1920x0_80_0_0_c239cf2bb427666fe75719ac0494e455.jpg
ووفقا للمقترح الذي نقلته صحيفة "عكاظ"، سيتم تعيين مرشد ديني واحد في المستشفيات التي تضم 50 سريرا فأكثر، بينما تزداد أعداد المرشدين مع زيادة السعة السريرية لتصل إلى 11 مرشدًا في المستشفيات ذات 500 سرير.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهمية الدعم الروحي في تحسين النتائج الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن الدعم الروحي يسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية، ويخفف من فترة بقاء المرضى في المستشفيات، كما يعزز قدرتهم على تحمل الألم.وأشار التقرير إلى أن للدعم الروحي تأثيرات إيجابية متعددة تشمل تحسين جودة الحياة، وتعزيز الخدمات الصحية، وترسيخ القيم والمبادئ، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمرضى وأسرهم والفريق الطبي.ولفتت الوزارة إلى أن تقديم الدعم الروحي يتطلب تأهيلاً خاصاً، حيث سيعمل المرشدون الدينيون على تعزيز المشاعر الإيجابية لدى المرضى بغض النظر عن دياناتهم أو أعمارهم أو جنسهم، مع التركيز بشكل خاص على مرضى الأورام والرعاية التلطيفية والأمراض المزمنة والميؤوس من شفائها.وسيشمل عمل المرشدين الدينيين تقديم الإرشادات الروحية للمرضى في المراحل الحرجة، وذلك في إطار الخطة العلاجية الشاملة التي تتبناها الوزارة لتحسين تجربة المرضى ونتائج العلاج.
https://sarabic.ae/20250421/الرياض-تدخل-عالم-الجينات-الروسي-اهتمام-سعودي-بتقنيات-وراثية-دقيقة-1099766083.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104537/51/1045375127_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c5806f92cf118147205aed6633949e71.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الصحة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
منوعات, الصحة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
مقترح سعودي بتعيين مرشدين دينيين في المستشفيات للمرضى الميؤوس منهم
07:53 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 08:30 GMT 24.04.2025)
كشف تقرير حديث لوزارة الصحة السعودية عن خطة لتعيين مرشدين دينيين في المستشفيات الحكومية، وذلك بناءً على السعة السريرية لكل مستشفى.
ووفقا للمقترح الذي نقلته صحيفة
"عكاظ"، سيتم تعيين مرشد ديني واحد في المستشفيات التي تضم 50 سريرا فأكثر، بينما تزداد أعداد المرشدين مع زيادة السعة السريرية لتصل إلى 11 مرشدًا في المستشفيات ذات 500 سرير.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهمية الدعم الروحي في تحسين النتائج الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن الدعم الروحي يسهم في تقليل تكاليف الرعاية الصحية، ويخفف من فترة بقاء المرضى في المستشفيات، كما يعزز قدرتهم على تحمل الألم.
وأشار التقرير إلى أن للدعم الروحي تأثيرات إيجابية متعددة تشمل تحسين جودة الحياة، وتعزيز الخدمات الصحية، وترسيخ القيم والمبادئ، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمرضى وأسرهم والفريق الطبي.
ولفتت الوزارة إلى أن تقديم الدعم الروحي يتطلب تأهيلاً خاصاً، حيث سيعمل المرشدون الدينيون على تعزيز المشاعر الإيجابية لدى المرضى بغض النظر عن دياناتهم أو أعمارهم أو جنسهم، مع التركيز بشكل خاص على مرضى الأورام والرعاية التلطيفية والأمراض المزمنة والميؤوس من شفائها.
وسيشمل عمل المرشدين الدينيين تقديم الإرشادات الروحية للمرضى في المراحل الحرجة، وذلك في إطار الخطة العلاجية الشاملة التي تتبناها الوزارة لتحسين تجربة المرضى ونتائج العلاج.