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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20250424/1099844312.html
مركبات من المستقبل في معرض "شنغهاي للسيارات 2025"
مركبات من المستقبل في معرض "شنغهاي للسيارات 2025"
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمركبات من المستقبل في معرض شنغهاي للسيارات لعام 2025. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين
фото, صور, الصين

مركبات من المستقبل في معرض "شنغهاي للسيارات 2025"

09:10 GMT 24.04.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمركبات من المستقبل في معرض شنغهاي للسيارات لعام 2025.
© Getty Images / China News Service/VCG/Yin Liqin

زوار يتفحصون كابينة سائق تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض شنغهاي الدولي الحادي والعشرين لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

زوار يتفحصون كابينة سائق تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض شنغهاي الدولي الحادي والعشرين لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025). - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / China News Service/VCG/Yin Liqin

زوار يتفحصون كابينة سائق تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض شنغهاي الدولي الحادي والعشرين لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

© Sputnik . Lidiya Stanchenko / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة صينية تقدم عرضا بالسيف أثناء افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2025.

فتاة صينية تقدم عرضا بالسيف أثناء افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2025. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Lidiya Stanchenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة صينية تقدم عرضا بالسيف أثناء افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2025.

© Sputnik . Lidiya Stanchenko / الانتقال إلى بنك الصور

النموذج الأولي لسيارة "Sagittarius SEVB" الطائرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات الحادي والعشرين (أوتو شنغهاي 2025).

النموذج الأولي لسيارة &quot;Sagittarius SEVB&quot; الطائرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات الحادي والعشرين (أوتو شنغهاي 2025). - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Lidiya Stanchenko
/
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النموذج الأولي لسيارة "Sagittarius SEVB" الطائرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات الحادي والعشرين (أوتو شنغهاي 2025).

© AP Photo / Ng Han Guan

زوار في جناح شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات يأخذون قسطا من الراحة، في معرض شنغهاي للسيارات.

زوار في جناح شركة &quot;فورد&quot; الأمريكية لصناعة السيارات يأخذون قسطا من الراحة، في معرض شنغهاي للسيارات. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

زوار في جناح شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات يأخذون قسطا من الراحة، في معرض شنغهاي للسيارات.

© Getty Images / VCG

صورة تظهر استعداد الزوار لدخول المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، لحضور الدورة الحادية والعشرين من معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

صورة تظهر استعداد الزوار لدخول المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، لحضور الدورة الحادية والعشرين من معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025). - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / VCG

صورة تظهر استعداد الزوار لدخول المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، لحضور الدورة الحادية والعشرين من معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

© Getty Images / VCG/Long Wei

زوار يتفحصون طائرة عمودية كهربائية من طراز "eVTOL" في جناح شركة "GAC" خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

زوار يتفحصون طائرة عمودية كهربائية من طراز &quot;eVTOL&quot; في جناح شركة &quot;GAC&quot; خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025). - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG/Long Wei

زوار يتفحصون طائرة عمودية كهربائية من طراز "eVTOL" في جناح شركة "GAC" خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة لمركبات وروبوتات في جناح شركة "شيري" في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

صورة لمركبات وروبوتات في جناح شركة &quot;شيري&quot; في معرض شنغهاي للسيارات 2025. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة لمركبات وروبوتات في جناح شركة "شيري" في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

© Getty Images / Picture Alliance/Johannes Neudecker

سيارة مرسيدس من طراز "CLA" باللون الأحمر معروضة في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

سيارة مرسيدس من طراز &quot;CLA&quot; باللون الأحمر معروضة في معرض شنغهاي للسيارات 2025. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / Picture Alliance/Johannes Neudecker

سيارة مرسيدس من طراز "CLA" باللون الأحمر معروضة في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

© Getty Images / Picture Alliance/Johannes Neudecker

سيارة من العلامة التجارية الصينية "باوجون" تقف على منصة عرض، وعلى سقفها مخروط آيس كريم.

سيارة من العلامة التجارية الصينية &quot;باوجون&quot; تقف على منصة عرض، وعلى سقفها مخروط آيس كريم. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / Picture Alliance/Johannes Neudecker

سيارة من العلامة التجارية الصينية "باوجون" تقف على منصة عرض، وعلى سقفها مخروط آيس كريم.

© Sputnik . Lidiya Stanchenko / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تستعرض إحدى السيارات الصينية الفاخرة، في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

فتاة تستعرض إحدى السيارات الصينية الفاخرة، في معرض شنغهاي للسيارات 2025. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Lidiya Stanchenko
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فتاة تستعرض إحدى السيارات الصينية الفاخرة، في معرض شنغهاي للسيارات 2025.

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