مركبات من المستقبل في معرض "شنغهاي للسيارات 2025"

زوار يتفحصون كابينة سائق تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض شنغهاي الدولي الحادي والعشرين لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
زوار يتفحصون كابينة سائق تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال معرض شنغهاي الدولي الحادي والعشرين لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
فتاة صينية تقدم عرضا بالسيف أثناء افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2025.
فتاة صينية تقدم عرضا بالسيف أثناء افتتاح معرض شنغهاي للسيارات 2025.
النموذج الأولي لسيارة "Sagittarius SEVB" الطائرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات الحادي والعشرين (أوتو شنغهاي 2025).
النموذج الأولي لسيارة "Sagittarius SEVB" الطائرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات الحادي والعشرين (أوتو شنغهاي 2025).
زوار في جناح شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات يأخذون قسطا من الراحة، في معرض شنغهاي للسيارات.
زوار في جناح شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات يأخذون قسطا من الراحة، في معرض شنغهاي للسيارات.
صورة تظهر استعداد الزوار لدخول المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، لحضور الدورة الحادية والعشرين من معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
صورة تظهر استعداد الزوار لدخول المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي، لحضور الدورة الحادية والعشرين من معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
زوار يتفحصون طائرة عمودية كهربائية من طراز "eVTOL" في جناح شركة "GAC" خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
زوار يتفحصون طائرة عمودية كهربائية من طراز "eVTOL" في جناح شركة "GAC" خلال الدورة الحادية والعشرين لمعرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات (أوتو شنغهاي 2025).
صورة لمركبات وروبوتات في جناح شركة "شيري" في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
صورة لمركبات وروبوتات في جناح شركة "شيري" في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
سيارة مرسيدس من طراز "CLA" باللون الأحمر معروضة في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
سيارة مرسيدس من طراز "CLA" باللون الأحمر معروضة في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
سيارة من العلامة التجارية الصينية "باوجون" تقف على منصة عرض، وعلى سقفها مخروط آيس كريم.
سيارة من العلامة التجارية الصينية "باوجون" تقف على منصة عرض، وعلى سقفها مخروط آيس كريم.
فتاة تستعرض إحدى السيارات الصينية الفاخرة، في معرض شنغهاي للسيارات 2025.
فتاة تستعرض إحدى السيارات الصينية الفاخرة، في معرض شنغهاي للسيارات 2025.