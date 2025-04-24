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5 انفجارات تهز العاصمة صنعاء وسط اليمن إثر غارات أمريكية
5 انفجارات تهز العاصمة صنعاء وسط اليمن إثر غارات أمريكية
سبوتنيك عربي
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بسلسلة غارات على مواقع لها في العاصمة صنعاء (وسط اليمن) ومحافظة مأرب (شمال... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T00:08+0000
2025-04-24T00:08+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على ثكنة لجماعة "أنصار الله" في جبل بَراش شرق العاصمة صنعاء، واستهدفت بثلاث غارات أخرى معسكرًا في جبل نُقم المجاور له.في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ "سبوتنيك" بأن قصفًا جويًا أمريكيًا بغارتين استهدف مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في سلسلة جبال البلق جنوب محافظة مأرب.وأضاف أن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين أخريين على جبل هَيلان الاستراتيجي في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب.وذكر المصدر أن الغارات الأمريكية على محافظة مأرب، استهدفت مواقع لقوات "أنصار الله" على خطوط التماس مع الجيش اليمني في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء ومأرب، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على معقل "أنصار الله" محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)، استهدفت مواقع جبلية للجماعة في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب ما أبلغ مصدر يمني "سبوتنيك".
https://sarabic.ae/20250423/قصف-جوي-أمريكي-على-معقل-جماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099837111.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أنصار الله

5 انفجارات تهز العاصمة صنعاء وسط اليمن إثر غارات أمريكية

00:08 GMT 24.04.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الخميس، قصف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بسلسلة غارات على مواقع لها في العاصمة صنعاء (وسط اليمن) ومحافظة مأرب (شمال شرقي البلاد)، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر يمني لـ "سبوتنيك" إن مقاتلات أمريكية نفذت 6 غارات على ثكنة لجماعة "أنصار الله" في جبل بَراش شرق العاصمة صنعاء، واستهدفت بثلاث غارات أخرى معسكرًا في جبل نُقم المجاور له.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
قصف جوي أمريكي على معقل جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن
أمس, 22:36 GMT
في السياق، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لـ "سبوتنيك" بأن قصفًا جويًا أمريكيًا بغارتين استهدف مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في سلسلة جبال البلق جنوب محافظة مأرب.
وأضاف أن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين أخريين على جبل هَيلان الاستراتيجي في مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب.
وذكر المصدر أن الغارات الأمريكية على محافظة مأرب، استهدفت مواقع لقوات "أنصار الله" على خطوط التماس مع الجيش اليمني في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء ومأرب، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 6 غارات على معقل "أنصار الله" محافظة صعدة (شمال غربي اليمن)، استهدفت مواقع جبلية للجماعة في قرية السهلين بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق المحافظة الحدودية مع السعودية، حسب ما أبلغ مصدر يمني "سبوتنيك".
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