https://sarabic.ae/20250425/الحكومة-اليمنية-تعلن-استئناف-عمل-سفارتها-في-العاصمة-السورية-دمشق-1099903708.html
الحكومة اليمنية تعلن استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق
الحكومة اليمنية تعلن استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق اعتبارا من يوم الأحد القادم، بعد نحو عام ونصف من الإغلاق. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها تعلن استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 27 نيسان/أبريل الجاري.وأضافت أنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائما بالأعمال بالنيابة.واعتبرت أن "عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطر الحوثيون (جماعة أنصار الله) عليها منذ العام 2016، بدعم من النظام السوري السابق، تمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية".وذكرت أن استئناف عمل السفارة يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني وأخيه وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الدكتور أسعد الشيباني، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.وأكدت الخارجية اليمنية تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية أنها ستستأنف عمل سفارتها في دمشق فور استلامها مقرها.وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إبلاغها من نظيرتها السورية بقرارها تسليم مقر السفارة اليمنية لها، بعد أعوام من تعيين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سفيرا لها لدى دمشق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-اليمنية-نبحث-استلام-مقر-سفارتنا-مع-السلطات-الجديدة-في-سوريا-1096048508.html
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أخبار اليمن الأن, دمشق, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, دمشق, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله
الحكومة اليمنية تعلن استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، استئناف عمل سفارتها في العاصمة السورية دمشق اعتبارا من يوم الأحد القادم، بعد نحو عام ونصف من الإغلاق.
القاهرة – سبوتنيك
. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنها تعلن استئناف عمل سفارة الجمهورية اليمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 27 نيسان/أبريل الجاري.
21 ديسمبر 2024, 20:56 GMT
وأضافت أنه تم تكليف المستشار محمد عزي بعكر قائما بالأعمال بالنيابة.
واعتبرت أن "عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطر الحوثيون (جماعة أنصار الله) عليها منذ العام 2016، بدعم من النظام السوري السابق، تمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية".
وذكرت أن استئناف عمل السفارة
يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني وأخيه وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الدكتور أسعد الشيباني، وانعكاسا للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكدت الخارجية اليمنية تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الخارجية اليمنية أنها ستستأنف عمل سفارتها في دمشق فور استلامها مقرها.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، إبلاغها من نظيرتها السورية بقرارها تسليم مقر السفارة اليمنية لها، بعد أعوام من تعيين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سفيرا لها لدى دمشق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.