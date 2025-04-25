https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-السورية-إطلاق-5-قذائف-من-لبنان-على-مواقع-للجيش-في-حمص-1099873830.html
الدفاع السورية: إطلاق 5 قذائف من لبنان على مواقع للجيش في حمص
الدفاع السورية: إطلاق 5 قذائف من لبنان على مواقع للجيش في حمص
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنه تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان على مواقع لجيشها بمحافظة حمص. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T06:15+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله: "إن مليشيات حزب الله اللبناني أطلقت عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غربي حمص".وأضاف المصدر: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".وكانت الحدود السورية اللبنانية قد شهدت توترات في مارس/ أذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين قالت إن مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.
https://sarabic.ae/20250414/سلام-والشرع-يتفقان-على-تعزيز-التنسيق-الأمني-بين-سوريا-ولبنان-1099539711.html
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار
الدفاع السورية: إطلاق 5 قذائف من لبنان على مواقع للجيش في حمص
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنه تم رصد إطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان على مواقع لجيشها بمحافظة حمص.
وذكرت
وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله: "إن مليشيات حزب الله اللبناني أطلقت عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غربي حمص".
وأضاف المصدر: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".
وأوضح "تم التواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية"، وفق وصفه.
وكانت الحدود السورية اللبنانية قد شهدت توترات في مارس/ أذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين قالت إن مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.