https://sarabic.ae/20250425/الشيباني-يطالب-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-اعتداءاتها-على-سوريا-1099898489.html

الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا

الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا

سبوتنيك عربي

طالب أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على بلاده. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T17:11+0000

2025-04-25T17:11+0000

2025-04-25T17:11+0000

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وقال الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية"، مضيفًا أن "هذه الاعتداءات على سوريا، تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي".وأشار الشيباني أن "العقوبات تثقل كاهل سوريا، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول"، مطالبًا برفعها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.وأكد الشيباني أن "الأجهزة الأمنية السورية تعمل على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) وتنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتتعاون بفعالية من أجل حل ملف الأسلحة الكيميائية".ولفت الشيباني إلى أن "بعض اليهود السوريين عادوا إلى بلدهم لأول مرة بعد سقوط النظام وتفقدوا معابدهم".وكان الشيباني، في وقت سابق من اليوم، قد رفع العلم السوري الجديد أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت القوات الإسرائيلية، قد سيطرت على مناطق عدة جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنشأت مهبط مروحيات على جبل الشيخ، فيما طالبت السلطات السورية الحالية تل أبيب، بالانسحاب الفوري من الجنوب السوري.

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