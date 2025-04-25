https://sarabic.ae/20250425/الشيباني-يطالب-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-اعتداءاتها-على-سوريا-1099898489.html
الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا
الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا
سبوتنيك عربي
طالب أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على بلاده. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T17:11+0000
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وقال الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية"، مضيفًا أن "هذه الاعتداءات على سوريا، تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي".وأشار الشيباني أن "العقوبات تثقل كاهل سوريا، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول"، مطالبًا برفعها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.وأكد الشيباني أن "الأجهزة الأمنية السورية تعمل على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) وتنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتتعاون بفعالية من أجل حل ملف الأسلحة الكيميائية".ولفت الشيباني إلى أن "بعض اليهود السوريين عادوا إلى بلدهم لأول مرة بعد سقوط النظام وتفقدوا معابدهم".وكان الشيباني، في وقت سابق من اليوم، قد رفع العلم السوري الجديد أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.وكانت القوات الإسرائيلية، قد سيطرت على مناطق عدة جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنشأت مهبط مروحيات على جبل الشيخ، فيما طالبت السلطات السورية الحالية تل أبيب، بالانسحاب الفوري من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20250425/انقسام-مرتقب-ورفض-تركي-خبراء-يوضحون-تداعيات-طرح-إمكانية-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1099897859.html
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العالم العربي, العالم
الشيباني يطالب المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على سوريا
طالب أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على بلاده.
وقال الشيباني أمام مجلس الأمن الدولي: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية"، مضيفًا أن "هذه الاعتداءات على سوريا، تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي".
وأشار الشيباني أن "العقوبات تثقل كاهل سوريا، واستمرارها يمنع رؤوس الأموال من الدخول"، مطالبًا برفعها لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
وأكد الشيباني أن "الأجهزة الأمنية السورية تعمل على مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) وتنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتتعاون بفعالية من أجل حل ملف الأسلحة الكيميائية".
وأوضح الشيباني أن "فلول النظام السابق حاولت إشعال حرب أهلية في سوريا، بإشعالها أحداث الساحل"، مشيرًا إلى أن "الحكومة السورية وحّدت الفصائل العسكرية وأنهت حقبة الفصائلية، وقريبًا ستعلن عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين".
ولفت الشيباني إلى أن "بعض اليهود السوريين عادوا إلى بلدهم لأول مرة بعد سقوط النظام وتفقدوا معابدهم".
وكان الشيباني، في وقت سابق من اليوم، قد رفع العلم السوري الجديد أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت القوات الإسرائيلية، قد سيطرت على مناطق عدة جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنشأت مهبط مروحيات على جبل الشيخ، فيما طالبت السلطات السورية الحالية تل أبيب، بالانسحاب الفوري من الجنوب السوري.