https://sarabic.ae/20250425/انقسام-مرتقب-ورفض-تركي-خبراء-يوضحون-تداعيات-طرح-إمكانية-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1099897859.html

انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل

انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أجمع خبراء بالقول، اليوم الجمعة، إن انقساما قد يحدث في الشارع السوري، في حال إقبال السلطة الانتقالية الحالية على التطبيع مع إسرائيل. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T16:30+0000

2025-04-25T16:30+0000

2025-04-25T16:30+0000

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ويرى الخبراء أن "جزءا من الشارع السوري يميل إلى السلم والتهدئة في المنطقة، بعد معاناة طويلة إثر اصطفاف سوريا مع محور الممانعة، فيما يعارض الجزء الآخر هذا التوجه في ظل دعم بعض الدول لتيار المقاومة والممانعة في سوريا، ومنها تركيا التي لا ترغب في تقارب بين إسرائيل وسوريا، وهو ما يتعارض مع سعيها لمد نفوذها على مساحات كبيرة منها".وفي وقت سابق، كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان، عن رغبة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك "مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأضاف شتوتسمان، في حديث لصحف غربية عقب زيارته الأخيرة إلى سوريا: "الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع أمريكا".ووفقا لشتوتسمان، فإن "شروط الشرع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة".هل يخدم التطبيع سوريا؟في الإطار، قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار، إن "التطبيع مع إسرائيل يخدم سوريا وإسرائيل والمنطقة كلها".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شعوب المنطقة ملت من الصراعات والحروب والدمار، وآن الآوان ليكون التعايش السلمي والأمان والتبادل التجاري والتلاقح الحضاري عنوان المرحلة".وتابع: "أعتقد أن هناك مسعى للعديد من الدول العربية حول تعايش الأديان في المنطقة ودولها، وقد جرّبت كل الدول الصراعات والحروب لأكثر من 7 عقود من الزمن وكانت النتيجة سلبية جدا على الأمن والاستقرار والنمو والازدهار".متاهات مرتقبةمن ناحيته، قال عضو الهيئة الاستشارية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، رياض درار، إن "تصريح الشرع بشأن إمكانية التطبيع غير كاف، وقد تدخل الشرع في متاهات المفاوضات".انقسام في الشارع السوريويرى رياض درار أن "سوريا عانت كثيرا من الممانعة، والصراع الذي انعكس على الشعب السوري طوال العقود الماضية، ما يجعله يسعى للسلام، غير الانقسام سيسيطر على الشارع لفترة ما".رعاية عربيةولفت درار إلى أن "بعض الدول العربية يمكنها أن ترعى هذا التطبيع، في حين أن تركيا ستعارض هذا التطبيع، نظرا لرغبتها في فرض نفوذها على كامل تراب سوريا، كما هو الحال بالنسبة لإيران، التي تعارض هذا التطبيع بقوة".وأوضح أن "تركيا تنظر لسوريا على أنها ولاية تابعة لها، لذلك ستحاول عرقلة أي مسار للتطبيع بين دمشق وتل أبيب، لما تمثله الخطوة من تعارض مع مسعاها في الدولة الجارة".مأزق العقوباتوبشأن العقوبات المفروضة على سوريا، قال عضو الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان: "أحمد الشرع لا يطلب المال من أمريكا، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".وأوضح شتوتسمان أن "الإدارة الأمريكية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل".

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