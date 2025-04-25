انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250425/انقسام-مرتقب-ورفض-تركي-خبراء-يوضحون-تداعيات-طرح-إمكانية-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1099897859.html
انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل
انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أجمع خبراء بالقول، اليوم الجمعة، إن انقساما قد يحدث في الشارع السوري، في حال إقبال السلطة الانتقالية الحالية على التطبيع مع إسرائيل. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T16:30+0000
2025-04-25T16:30+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103537/81/1035378159_0:242:5152:3140_1920x0_80_0_0_830d3bef5552c48ac7fb0a88a974a3ef.jpg
ويرى الخبراء أن "جزءا من الشارع السوري يميل إلى السلم والتهدئة في المنطقة، بعد معاناة طويلة إثر اصطفاف سوريا مع محور الممانعة، فيما يعارض الجزء الآخر هذا التوجه في ظل دعم بعض الدول لتيار المقاومة والممانعة في سوريا، ومنها تركيا التي لا ترغب في تقارب بين إسرائيل وسوريا، وهو ما يتعارض مع سعيها لمد نفوذها على مساحات كبيرة منها".وفي وقت سابق، كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان، عن رغبة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك "مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأضاف شتوتسمان، في حديث لصحف غربية عقب زيارته الأخيرة إلى سوريا: "الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع أمريكا".ووفقا لشتوتسمان، فإن "شروط الشرع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة".هل يخدم التطبيع سوريا؟في الإطار، قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار، إن "التطبيع مع إسرائيل يخدم سوريا وإسرائيل والمنطقة كلها".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شعوب المنطقة ملت من الصراعات والحروب والدمار، وآن الآوان ليكون التعايش السلمي والأمان والتبادل التجاري والتلاقح الحضاري عنوان المرحلة".وتابع: "أعتقد أن هناك مسعى للعديد من الدول العربية حول تعايش الأديان في المنطقة ودولها، وقد جرّبت كل الدول الصراعات والحروب لأكثر من 7 عقود من الزمن وكانت النتيجة سلبية جدا على الأمن والاستقرار والنمو والازدهار".متاهات مرتقبةمن ناحيته، قال عضو الهيئة الاستشارية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، رياض درار، إن "تصريح الشرع بشأن إمكانية التطبيع غير كاف، وقد تدخل الشرع في متاهات المفاوضات".انقسام في الشارع السوريويرى رياض درار أن "سوريا عانت كثيرا من الممانعة، والصراع الذي انعكس على الشعب السوري طوال العقود الماضية، ما يجعله يسعى للسلام، غير الانقسام سيسيطر على الشارع لفترة ما".رعاية عربيةولفت درار إلى أن "بعض الدول العربية يمكنها أن ترعى هذا التطبيع، في حين أن تركيا ستعارض هذا التطبيع، نظرا لرغبتها في فرض نفوذها على كامل تراب سوريا، كما هو الحال بالنسبة لإيران، التي تعارض هذا التطبيع بقوة".وأوضح أن "تركيا تنظر لسوريا على أنها ولاية تابعة لها، لذلك ستحاول عرقلة أي مسار للتطبيع بين دمشق وتل أبيب، لما تمثله الخطوة من تعارض مع مسعاها في الدولة الجارة".مأزق العقوباتوبشأن العقوبات المفروضة على سوريا، قال عضو الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان: "أحمد الشرع لا يطلب المال من أمريكا، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".وأوضح شتوتسمان أن "الإدارة الأمريكية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250422/إيران-ترفض-بشدة-الاتهامات-الأمريكية-الإسرائيلية-ضدها-بشأن-سوريا-وتصفها-بـالكاذبة-1099776132.html
https://sarabic.ae/20250420/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-من-الجولان-نسيطر-على-نقاط-مفتاحية-ودخلنا-لأن-سوريا-تفككت-صور-وفيديو--1099731718.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103537/81/1035378159_572:0:5152:3435_1920x0_80_0_0_96aae46121949066204a6720e2e72b61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية

انقسام مرتقب ورفض تركي.. خبراء يوضحون تداعيات طرح "إمكانية التطبيع" بين سوريا وإسرائيل

16:30 GMT 25.04.2025
© AP Photo / David Cohenقوات الدفاع الإسرائيلي تسقط طائرة سورية
قوات الدفاع الإسرائيلي تسقط طائرة سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / David Cohen
تابعنا عبر
حصري
أجمع خبراء بالقول، اليوم الجمعة، إن انقساما قد يحدث في الشارع السوري، في حال إقبال السلطة الانتقالية الحالية على التطبيع مع إسرائيل.
ويرى الخبراء أن "جزءا من الشارع السوري يميل إلى السلم والتهدئة في المنطقة، بعد معاناة طويلة إثر اصطفاف سوريا مع محور الممانعة، فيما يعارض الجزء الآخر هذا التوجه في ظل دعم بعض الدول لتيار المقاومة والممانعة في سوريا، ومنها تركيا التي لا ترغب في تقارب بين إسرائيل وسوريا، وهو ما يتعارض مع سعيها لمد نفوذها على مساحات كبيرة منها".
وفي وقت سابق، كشف النائب في الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان، عن رغبة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك "مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وأضاف شتوتسمان، في حديث لصحف غربية عقب زيارته الأخيرة إلى سوريا: "الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع أمريكا".
ووفقا لشتوتسمان، فإن "شروط الشرع لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
إيران ترفض بشدة الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ضدها بشأن سوريا وتصفها بـ"الكاذبة"
22 أبريل, 06:22 GMT

هل يخدم التطبيع سوريا؟

في الإطار، قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار، إن "التطبيع مع إسرائيل يخدم سوريا وإسرائيل والمنطقة كلها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شعوب المنطقة ملت من الصراعات والحروب والدمار، وآن الآوان ليكون التعايش السلمي والأمان والتبادل التجاري والتلاقح الحضاري عنوان المرحلة".

وبشأن موقف الشارع السوري من التطبيع، يعتقد بشار أنه "يمكن تهيئة الشارع السوري بسهولة، وأن بعض القوى السياسية قد تعارض، لكن تلك الاعتراضات غير مؤثرة، ومن شأن التطبيع مع إسرائيل تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في سوريا، أمنيا واقتصاديا".

وتابع: "أعتقد أن هناك مسعى للعديد من الدول العربية حول تعايش الأديان في المنطقة ودولها، وقد جرّبت كل الدول الصراعات والحروب لأكثر من 7 عقود من الزمن وكانت النتيجة سلبية جدا على الأمن والاستقرار والنمو والازدهار".

متاهات مرتقبة

من ناحيته، قال عضو الهيئة الاستشارية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، رياض درار، إن "تصريح الشرع بشأن إمكانية التطبيع غير كاف، وقد تدخل الشرع في متاهات المفاوضات".

وأضاف درار، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل قد تسعى لفرض بعض الشروط، منها الابتعاد عن إيران وروسيا، ومنع تواجد أي جماعات مناهضة لإسرائيل على الأراضي السورية".

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نسيطر على نقاط مفتاحية ودخلنا لأن سوريا تفككت... صور وفيديو
20 أبريل, 16:46 GMT

انقسام في الشارع السوري

ويرى رياض درار أن "سوريا عانت كثيرا من الممانعة، والصراع الذي انعكس على الشعب السوري طوال العقود الماضية، ما يجعله يسعى للسلام، غير الانقسام سيسيطر على الشارع لفترة ما".

وشدد على أن "القوميين يرفضون التطبيع بكل تأكيد، دون تأثير حقيقي على الأرض، خاصة بعد تدمير قوى "حزب الله" والجماعات في المنطقة".

رعاية عربية

ولفت درار إلى أن "بعض الدول العربية يمكنها أن ترعى هذا التطبيع، في حين أن تركيا ستعارض هذا التطبيع، نظرا لرغبتها في فرض نفوذها على كامل تراب سوريا، كما هو الحال بالنسبة لإيران، التي تعارض هذا التطبيع بقوة".
وأوضح أن "تركيا تنظر لسوريا على أنها ولاية تابعة لها، لذلك ستحاول عرقلة أي مسار للتطبيع بين دمشق وتل أبيب، لما تمثله الخطوة من تعارض مع مسعاها في الدولة الجارة".

مأزق العقوبات

وبشأن العقوبات المفروضة على سوريا، قال عضو الكونغرس الأمريكي مارلين شتوتسمان: "أحمد الشرع لا يطلب المال من أمريكا، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".
وأوضح شتوتسمان أن "الإدارة الأمريكية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала