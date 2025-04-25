https://sarabic.ae/20250425/انفجار-قوي-يهز-الميناء-الأبيض-بمدينة-اللاذقية-غربي-سوريا-1099897460.html
انفجار قوي يهز الميناء الأبيض بمدينة اللاذقية غربي سوريا
انفجار قوي يهز الميناء الأبيض بمدينة اللاذقية غربي سوريا
سبوتنيك عربي
سُمع دوي انفجار عنيف في محيط مدينة اللاذقية، اليوم الجمعة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة، فيما هرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T16:07+0000
2025-04-25T16:07+0000
2025-04-25T16:07+0000
أخبار سوريا اليوم
صوت انفجار
اللاذقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090267286_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_b34c542aaf1750bd1224dc3e4e1687b1.jpg
وأفاد مراسل "الإخبارية السورية"، أن الانفجار حدث في منطقة الميناء الأبيض بمحيط مدينة اللاذقية.كما تداولت مصادر غير رسمية أن الانفجار جاء نتيجة استهداف المنطقة، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من جهات رسمية.ونقلت مصادر محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سماع انفجار ثانٍ في الموقع ذاته، مع وجود تكهنات تشير إلى أن سبب الانفجار قد يكون مخلفات حرب مخزنة في المكان.وتشهد بعض المناطق في سوريا، حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1c/1090267286_148:0:1723:1181_1920x0_80_0_0_9cfd2d4e40ae6ffc3f3b0b86524eab12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, صوت انفجار, اللاذقية
أخبار سوريا اليوم, صوت انفجار, اللاذقية
انفجار قوي يهز الميناء الأبيض بمدينة اللاذقية غربي سوريا
سُمع دوي انفجار عنيف في محيط مدينة اللاذقية، اليوم الجمعة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة، فيما هرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.
وأفاد مراسل "الإخبارية السورية"، أن الانفجار حدث في منطقة الميناء الأبيض بمحيط مدينة اللاذقية
.
كما تداولت مصادر غير رسمية أن الانفجار جاء نتيجة استهداف المنطقة، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من جهات رسمية.
ونقلت مصادر محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن سماع انفجار ثانٍ في الموقع ذاته، مع وجود تكهنات تشير إلى أن سبب الانفجار قد يكون مخلفات حرب مخزنة في المكان.
وتشهد بعض المناطق في سوريا، حالة من الإنفلات الأمني منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.