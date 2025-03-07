https://sarabic.ae/20250307/سانا-انتهاكات-فردية-في-الساحل-السوري-بسبب-حشود-شعبية-غير-منظمة-1098479491.html

"سانا": "انتهاكات فردية" في الساحل السوري بسبب "حشود شعبية غير منظمة"

"سانا": "انتهاكات فردية" في الساحل السوري بسبب "حشود شعبية غير منظمة"

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر أمني في الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الجمعة، بأن "حشودا شعبية كبيرة غير منظمة" توجهت إلى منطقة الساحل السوري، ما تسبب بوقوع بعض الانتهاكات... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T16:28+0000

2025-03-07T16:28+0000

2025-03-07T16:28+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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وقال المصدر في وزارة الداخلية لدى الحكومة السورية المؤقتة، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل، مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".وبدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا، إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.وأشارت زاخاروفا الى أن موسكو تؤكد "موقفها الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها"، وأضافت: "نأمل أن تسهم جميع الدول التي لها تأثير على الوضع في سوريا في تهدئته، ونحن ملتزمون بتنسيق الجهود عن كثب مع الشركاء الأجانب من أجل تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محتفظة اللاذقية، واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى عدة، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري وعدد من البلدات المجاورة.وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لقمع الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في المدن والقرى، وسجل توجه أرتال مدججة بالسلاح والعتاد الثقيل إلى الساحل.

https://sarabic.ae/20250307/الشيباني-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-في-الساحل-السوري-1098479097.html

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