https://sarabic.ae/20250425/روسيا-تخصص-مبالغ-مالية-لتوفير-الإمدادات-الغذائية-لسوريا-1099902288.html
روسيا تخصص مبالغ مالية لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا
روسيا تخصص مبالغ مالية لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستخصص 5 ملايين دولار أمريكي، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتوفير... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T20:13+0000
2025-04-25T20:13+0000
2025-04-25T20:13+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "على الرغم من القيود المالية التي يفرضها الغرب على بلدنا، فقد تمكنا في الآونة الأخيرة، من تقديم مساهمة طوعية أخرى لميزانية برنامج الأغذية العالمي، سيُستخدم منها 5 ملايين دولار أمريكي لتوفير الغذاء لسوريا".وأشار نيبينزيا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تُنهي حاليًا الإجراءات مع السلطات السورية لتنفيذ مشروع ممول من روسيا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي.وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا، وتحدث رئيسنا مع رئيس الفترة الانتقالية، جيشنا موجود حيث كان".وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين.. مع الحكومة السورية الحالية".
https://sarabic.ae/20250425/الشيباني-يطالب-المجتمع-الدولي-الضغط-على-إسرائيل-لوقف-اعتداءاتها-على-سوريا-1099898489.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
روسيا تخصص مبالغ مالية لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا
صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستخصص 5 ملايين دولار أمريكي، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا.
وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "على الرغم من القيود المالية التي يفرضها الغرب على بلدنا، فقد تمكنا في الآونة الأخيرة، من تقديم مساهمة طوعية أخرى لميزانية برنامج الأغذية العالمي، سيُستخدم منها 5 ملايين دولار أمريكي لتوفير الغذاء لسوريا".
وأشار نيبينزيا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تُنهي حاليًا الإجراءات مع السلطات السورية لتنفيذ مشروع ممول من روسيا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي.
وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري، أن القوات الروسية لا تزال متواجدة في أماكنها بسوريا، مشيرًا إلى أن موسكو تجري حوارًا مع السلطات السورية حول هذا الأمر.
وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا، وتحدث رئيسنا مع رئيس الفترة الانتقالية، جيشنا موجود حيث كان".
وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين.. مع الحكومة السورية الحالية".