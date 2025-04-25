https://sarabic.ae/20250425/روسيا-تخصص-مبالغ-مالية-لتوفير-الإمدادات-الغذائية-لسوريا-1099902288.html

روسيا تخصص مبالغ مالية لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا

روسيا تخصص مبالغ مالية لتوفير الإمدادات الغذائية لسوريا

سبوتنيك عربي

صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستخصص 5 ملايين دولار أمريكي، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتوفير... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T20:13+0000

2025-04-25T20:13+0000

2025-04-25T20:13+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "على الرغم من القيود المالية التي يفرضها الغرب على بلدنا، فقد تمكنا في الآونة الأخيرة، من تقديم مساهمة طوعية أخرى لميزانية برنامج الأغذية العالمي، سيُستخدم منها 5 ملايين دولار أمريكي لتوفير الغذاء لسوريا".وأشار نيبينزيا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تُنهي حاليًا الإجراءات مع السلطات السورية لتنفيذ مشروع ممول من روسيا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي.وقال نيبينزيا، في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي الحالي في المنطقة: "هناك حوار بين روسيا والحكومة الانتقالية. تعلمون أن مبعوثنا الخاص زار سوريا، وتحدث رئيسنا مع رئيس الفترة الانتقالية، جيشنا موجود حيث كان".وأضاف: "نحن نتحدث مع السوريين.. مع الحكومة السورية الحالية".

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