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روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني
روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني
سبوتنيك عربي
شهد حفل اختتام اللجنة المشتركة الـ18 للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، اليوم الجمعة في العاصمة في موسكو، توقيع اتفاقية تعاون بين مركزين للأبحاث العلمية في... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T15:55+0000
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وتم توقيع اتفاقية بين مركز أبحاث العلاج الجيني والخلايا بجامعة طهران، مع المركز الوطني الروسي لأبحاث الدم، بهدف تعزيز الأبحاث في مجالي العلاج الخلّوي والجيني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ووقّع الاتفاقية، نائبة مدير الأبحاث في جامعة طهران مريم بهفر، والباحثة الروسية إلينا نيكولايفنا باروفيتشنيكوفا.وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدبلوماسية العلمية وتوسيع التعاون بين روسيا وإيران، للاستفادة من الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة.وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قد كشف اليوم الجمعة، عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة للوصول إلى اعتمادها وتوقيعها.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني

15:55 GMT 25.04.2025
© Photo / Unsplash/ Sangharsh Lohakareالحمض النووي
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Photo / Unsplash/ Sangharsh Lohakare
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شهد حفل اختتام اللجنة المشتركة الـ18 للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، اليوم الجمعة في العاصمة في موسكو، توقيع اتفاقية تعاون بين مركزين للأبحاث العلمية في البلدين، في مجال أبحاث الخلايا والعلاج الجيني.
وتم توقيع اتفاقية بين مركز أبحاث العلاج الجيني والخلايا بجامعة طهران، مع المركز الوطني الروسي لأبحاث الدم، بهدف تعزيز الأبحاث في مجالي العلاج الخلّوي والجيني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ووقّع الاتفاقية، نائبة مدير الأبحاث في جامعة طهران مريم بهفر، والباحثة الروسية إلينا نيكولايفنا باروفيتشنيكوفا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدبلوماسية العلمية وتوسيع التعاون بين روسيا وإيران، للاستفادة من الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة.
وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قد كشف اليوم الجمعة، عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة للوصول إلى اعتمادها وتوقيعها.
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