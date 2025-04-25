https://sarabic.ae/20250425/روسيا-وإيران-توقعان-اتفاقية-تعاون-في-أبحاث-الخلايا-والعلاج-الجيني-1099897124.html
روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني
روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني
سبوتنيك عربي
شهد حفل اختتام اللجنة المشتركة الـ18 للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، اليوم الجمعة في العاصمة في موسكو، توقيع اتفاقية تعاون بين مركزين للأبحاث العلمية في... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T15:55+0000
2025-04-25T15:55+0000
2025-04-25T15:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/19/1099896968_0:0:1095:616_1920x0_80_0_0_61df33a3f2b67f4c1f9f9adc76584522.jpg
وتم توقيع اتفاقية بين مركز أبحاث العلاج الجيني والخلايا بجامعة طهران، مع المركز الوطني الروسي لأبحاث الدم، بهدف تعزيز الأبحاث في مجالي العلاج الخلّوي والجيني، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ووقّع الاتفاقية، نائبة مدير الأبحاث في جامعة طهران مريم بهفر، والباحثة الروسية إلينا نيكولايفنا باروفيتشنيكوفا.وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدبلوماسية العلمية وتوسيع التعاون بين روسيا وإيران، للاستفادة من الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة.وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قد كشف اليوم الجمعة، عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة للوصول إلى اعتمادها وتوقيعها.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/19/1099896968_124:0:945:616_1920x0_80_0_0_2436700fe4d03b7a2fe93d8e7f9a125a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون في أبحاث الخلايا والعلاج الجيني
شهد حفل اختتام اللجنة المشتركة الـ18 للتعاون الاقتصادي بين روسيا وإيران، اليوم الجمعة في العاصمة في موسكو، توقيع اتفاقية تعاون بين مركزين للأبحاث العلمية في البلدين، في مجال أبحاث الخلايا والعلاج الجيني.
وتم توقيع اتفاقية بين مركز أبحاث العلاج الجيني والخلايا بجامعة طهران، مع المركز الوطني الروسي لأبحاث الدم، بهدف تعزيز الأبحاث في مجالي العلاج الخلّوي والجيني، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
ووقّع الاتفاقية، نائبة مدير الأبحاث في جامعة طهران مريم بهفر، والباحثة الروسية إلينا نيكولايفنا باروفيتشنيكوفا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدبلوماسية العلمية وتوسيع التعاون بين روسيا وإيران، للاستفادة من الخبرات والتخصصات العلمية المتقدمة.
وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قد كشف اليوم الجمعة، عن توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية
لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة للوصول إلى اعتمادها وتوقيعها.