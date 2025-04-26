https://sarabic.ae/20250426/إغلاق-مطار-أمريكي-بسبب-تهديد-بـتفجير-قنبلة-1099907560.html
إغلاق مطار أمريكي بسبب تهديد بـ"تفجير قنبلة"
إغلاق مطار أمريكي بسبب تهديد بـ"تفجير قنبلة"
سبوتنيك عربي
أغلق مطار سانت بيترسبرغ - كليرووتر الدولي، بولاية فلوريدا الأمريكية، أبوابه لساعات عدة ظهر أمس الجمعة، بسبب تهديد بتفجير قنبلة، وفقًا لما أعلنه عمدة مقاطعة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "تامبا باي تايمز" عن جولتيري، قوله في مؤتمر صحفي، بأن "مضيفة طيران عثرت على تهديد صريح بتفجير قنبلة مكتوب على باب حمام في رحلة "أليغانت إير 2006"، التي كانت تستعد للإقلاع إلى سينسيناتي حوالي الساعة 4:30 مساءً".وأوضح المسؤول أن "التهديد يستهدف جميع طائرات" أليغانت إير" في المطار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل، وكان على متن الطائرة نحو 170 راكبًا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.وأكد جولتيري أن "التحقيق لا يزال جاريًا، لكنني مطمئن حاليًا بعدم وجود تهديد مباشر لأي من الركاب أو المطار"، فيما قامت كلاب الكشف عن المتفجرات التابعة لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، بمساعدة من وكالات محلية، بتفتيش جميع الطائرات.يشار إلى أن الحادث أدى إلى تأخير في رحلات الوصول والمغادرة، فيما دعت السلطات الركاب للاطلاع على حالة رحلاتهم عبر الموقع إلكتروني مخصص للرحلات الجوية.
https://sarabic.ae/20250426/حادث-تصادم-على-مهبط-مطار-القاهرة-الدولي-1099906909.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
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إغلاق مطار أمريكي بسبب تهديد بـ"تفجير قنبلة"
أغلق مطار سانت بيترسبرغ - كليرووتر الدولي، بولاية فلوريدا الأمريكية، أبوابه لساعات عدة ظهر أمس الجمعة، بسبب تهديد بتفجير قنبلة، وفقًا لما أعلنه عمدة مقاطعة بينيلاس بوب جولتيري.
ونقلت صحيفة
"تامبا باي تايمز" عن جولتيري، قوله في مؤتمر صحفي، بأن "مضيفة طيران عثرت على تهديد صريح بتفجير قنبلة مكتوب على باب حمام في رحلة "أليغانت إير 2006"، التي كانت تستعد للإقلاع إلى سينسيناتي حوالي الساعة 4:30 مساءً".
وأوضح المسؤول أن "التهديد يستهدف جميع طائرات" أليغانت إير" في المطار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل، وكان على متن الطائرة نحو 170 راكبًا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
وأكد جولتيري أن "التحقيق لا يزال جاريًا، لكنني مطمئن حاليًا بعدم وجود تهديد مباشر لأي من الركاب أو المطار"، فيما قامت كلاب الكشف عن المتفجرات التابعة لمكتب عمدة مقاطعة بينيلاس، بمساعدة من وكالات محلية، بتفتيش جميع الطائرات.
ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن، وفي هذ ا الصدد، أضاف جولتيري: "لدينا بعض الأشخاص الذين بدت تصرفاتهم مشبوهة، ونحن نتحقق من ذلك".
يشار إلى أن الحادث أدى إلى تأخير في رحلات الوصول والمغادرة، فيما دعت السلطات الركاب للاطلاع على حالة رحلاتهم عبر الموقع إلكتروني مخصص للرحلات الجوية.