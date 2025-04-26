https://sarabic.ae/20250426/حادث-تصادم-على-مهبط-مطار-القاهرة-الدولي-1099906909.html
حادث تصادم على مهبط مطار القاهرة الدولي
حادث تصادم على مهبط مطار القاهرة الدولي
سبوتنيك عربي
تعرضت حافلة تقل مسافرين على متن طائرات شركة مصر للطيران لاصطدام بأحد أعمدة الإنارة في أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T06:30+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن شركة مصر للطيران، بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى الشركة لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية عن كثب".وأكد البيان أن "الرحلة المتجهة إلى أربيل، قد أقلعت في موعدها المحدد مع بقية الركاب غير المصابين، بينما سيتم إعادة تسكين الركاب المصابين على رحلات أخرى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية".وتفقّد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المستشفى للاطمئنان على المصابين، فيما تواصل الجهات المعنية بالشركة وإدارة المطار التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.أما ركاب الوصول فقد سجلوا 50,716 ألف راكب، ما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركزا رئيسيا للنقل الجوي في المنطقة.خبراء ومصادر فى مجال الطيران أكدوا في تصريحات، أن هذا الإقبال غير المسبوق على مطار القاهرة يؤكد أن منظومة العمل داخل مطار القاهرة بمختلف مبانيه تعمل وفق منظومة علمية دقيقة.
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https://sarabic.ae/20250414/بـ95-مليار-مسافر-مطار-عربي-يتصدر-حركة-السفر-حول-العالم-1099540513.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
حادث تصادم على مهبط مطار القاهرة الدولي
تعرضت حافلة تقل مسافرين على متن طائرات شركة مصر للطيران لاصطدام بأحد أعمدة الإنارة في أرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة السائق وعدد من الركاب بإصابات طفيفة.
ونقل موقع
"اليوم السابع" عن شركة مصر للطيران، بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفى الشركة لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية عن كثب".
وأكد البيان أن "الرحلة المتجهة إلى أربيل، قد أقلعت في موعدها المحدد مع بقية الركاب غير المصابين، بينما سيتم إعادة تسكين الركاب المصابين على رحلات أخرى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية".
وتفقّد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، المستشفى للاطمئنان على المصابين، فيما تواصل الجهات المعنية بالشركة وإدارة المطار التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة الدولي 674 رحلة، منها 337 رحلة مغادرة و337 رحلة وصول، في حين بلغ عدد ركاب السفر 51,608 آلاف راكب.
أما ركاب الوصول فقد سجلوا 50,716 ألف راكب، ما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركزا رئيسيا للنقل الجوي في المنطقة.
خبراء ومصادر فى مجال الطيران أكدوا في تصريحات، أن هذا الإقبال غير المسبوق على مطار القاهرة يؤكد أن منظومة العمل داخل مطار القاهرة بمختلف مبانيه تعمل وفق منظومة علمية دقيقة.