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نحو 10 مليار مسافر.. مطار عربي يتصدر حركة السفر حول العالم
نحو 10 مليار مسافر.. مطار عربي يتصدر حركة السفر حول العالم
سبوتنيك عربي
صنّف مجلس المطارات العالمي (آ سي آي وورلد) أحد المطارات العربية كأكبر مطار في العالم من حيث حركة السفر الدولي خلال عام 2024. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T16:04+0000
2025-04-14T16:32+0000
دبي
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مطار دبي الدولي حلّ في المرتبة الثانية بالتصنيف العام لأكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة المسافرين الدولية والمحلية، بعد مطار أتلانتا الأمريكي، فيما جاء مطار "دالاس فورت وورث" في المرتبة الثالثة، بحسب تقرير صدر اليوم الاثنين، عن مجلس المطارات العالمي.وقال المدير العام لمجلس المطارات العالمي جاستن إرباتشي: "تُظهر المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم مرونتها المذهلة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية".الجدير بالذكر أن دبي حالياً تتوقع منافسة من مطار جديد كبير قيد الإنشاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتخطط أيضا لتوسعة بقيمة 35 مليار دولار، والانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي على مشارف الإمارة.
https://sarabic.ae/20250409/مدينتان-عربيتان-ضمن-أفضل-5-مدن-ذكية-في-العالم-لعام-2025-1099384855.html
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دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي
دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي

نحو 10 مليار مسافر.. مطار عربي يتصدر حركة السفر حول العالم

16:04 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 16:32 GMT 14.04.2025)
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مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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صنّف مجلس المطارات العالمي (آ سي آي وورلد) أحد المطارات العربية كأكبر مطار في العالم من حيث حركة السفر الدولي خلال عام 2024.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مطار دبي الدولي حلّ في المرتبة الثانية بالتصنيف العام لأكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة المسافرين الدولية والمحلية، بعد مطار أتلانتا الأمريكي، فيما جاء مطار "دالاس فورت وورث" في المرتبة الثالثة، بحسب تقرير صدر اليوم الاثنين، عن مجلس المطارات العالمي.

وأوضح مجلس المطارات العالمي أن "حركة الركاب العالمية عام 2024، قاربت 9.5 مليار مسافر، بزيادة 9% عن عام 2023، وبارتفاع 3.8% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا عام 2019، كما أن المطارات العشر الأكثر ازدحامًا، والتي تمثل 9% من إجمالي حركة الركاب، سجلت نموًا بنسبة 8.8%، مقارنة بالعام السابق 2023".

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وقال المدير العام لمجلس المطارات العالمي جاستن إرباتشي: "تُظهر المطارات الأكثر ازدحامًا في العالم مرونتها المذهلة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية".

وكانت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي، قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن "أكثر من 92.3 مليون مسافر عبروا من خلال المطار عام 2024"، في رقم قياسي يؤكد النمو الاقتصادي التي تشهده هذه الإمارة الخليجية.

الجدير بالذكر أن دبي حالياً تتوقع منافسة من مطار جديد كبير قيد الإنشاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتخطط أيضا لتوسعة بقيمة 35 مليار دولار، والانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي على مشارف الإمارة.
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