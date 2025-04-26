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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250426/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-نظام-كييف-بعد-تحرير-مقاطعة-كورسك-1099916238.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف بعد تحرير مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف بعد تحرير مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دحرت فلول القوات الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك، لافتة إلى أن عمليات البحث عن أي جنود مختبئين لا تزال جارية،... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T13:52+0000
2025-04-26T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول تحرير مقاطعة كورسك: "بعد تحرير بلدة غورنال، تم دفع فلول وحدات العدو إلى ما وراء حدود الدولة، وتتخذ حاليا تدابير في المناطق المحررة من مقاطعة كورسك لكشف المختبئين من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك وحتى تحرير المقاطعة وفقا للإحصائية الأخيرة، "بلغ 76550 عسكريا، و412 دبابة، و341 مركبة مشاة قتالية، و314 ناقلة جند مدرعة، و2297 مركبة قتالية مصفحة، و2803 سيارات..".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.
https://sarabic.ae/20250426/بوتين-مغامرة-نظام-كييف-في-مقاطعة-كورسك-فشلت-بشكل-كامل-1099911708.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر نظام كييف بعد تحرير مقاطعة كورسك

13:52 GMT 26.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دحرت فلول القوات الأوكرانية من أراضي مقاطعة كورسك، لافتة إلى أن عمليات البحث عن أي جنود مختبئين لا تزال جارية، فيما بدأت عمليات إزالة الألغام، وتقديم المساعدة للسلطات في المدينة من أجل استعادة الحياة الطبيعية.
وجاء في تقرير الوزارة حول تحرير مقاطعة كورسك: "بعد تحرير بلدة غورنال، تم دفع فلول وحدات العدو إلى ما وراء حدود الدولة، وتتخذ حاليا تدابير في المناطق المحررة من مقاطعة كورسك لكشف المختبئين من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".
وأضاف التقرير: "وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الروسية تنفذ عملية إزالة الألغام بشكل كامل من الأراضي وتدمير العبوات الناسفة، كما يتم تقديم المساعدة للسلطات المحلية لاستعادة الحياة السلمية".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك وحتى تحرير المقاطعة وفقا للإحصائية الأخيرة، "بلغ 76550 عسكريا، و412 دبابة، و341 مركبة مشاة قتالية، و314 ناقلة جند مدرعة، و2297 مركبة قتالية مصفحة، و2803 سيارات..".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
10:51 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.
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