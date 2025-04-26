https://sarabic.ae/20250426/تشمل-مسؤولين-كبارا-الشرطة-التركية-تنفذ-حملة-اعتقالات-جديدة-في-إسطنبول--1099908723.html
تشمل مسؤولين كبارا... الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول
تشمل مسؤولين كبارا... الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول
سبوتنيك عربي
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، 47 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في قضية فساد داخل مجلس بلدية إسطنبول، من بينهم مسؤولون كبار، حسبما أعلنت وسائل إعلام... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T08:41+0000
2025-04-26T08:41+0000
2025-04-26T08:41+0000
أخبار تركيا اليوم
إسطنبول
عمدة
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وأفادت قناة "تي آر تي خبر" التركية، بأن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق 53 شخصا في القضية، بينهم مسؤولون متهمون بالتورط في عمليات فساد وتلاعب بعقود المناقصات. ومن بين المعتقلين، مساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول أريف ألبي، والمدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول شافاك باشا، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.أكرم إمام أوغلو هو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تولى منصب عمدة إسطنبول في عام 2019، وتم إعادة انتخابه عام 2024، بفارق نحو 12% عن منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم. ومنذ 23 مارس الماضي، لا يزال العمدة المعتقل محتجزا في سجن سيليفري في الضواحي الغربية لإسطنبول، بتهمة الفساد. ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة لاعتقاله في قضية أخرى تتعلق بالإرهاب.وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة إلى "عدم اللعب بأعصاب الشعب التركي".
https://sarabic.ae/20250328/تركيا-اعتقال-محامي-إمام-أوغلو-رئيس-بلدية-إسطنبول-الموقوف--1099033762.html
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أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, عمدة
أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, عمدة
تشمل مسؤولين كبارا... الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة في إسطنبول
اعتقلت الشرطة التركية، اليوم السبت، 47 شخصا في إطار التحقيقات الجارية في قضية فساد داخل مجلس بلدية إسطنبول، من بينهم مسؤولون كبار، حسبما أعلنت وسائل إعلام تركية.
وأفادت قناة "تي آر تي خبر" التركية، بأن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق 53 شخصا في القضية، بينهم مسؤولون متهمون بالتورط في عمليات فساد وتلاعب بعقود المناقصات.
وتم تنفيذ الاعتقالات في إسطنبول، أنقرة ومدينة تيكيرداغ، في حين تم إصدار أوامر بالبحث عن 6 مسؤولين آخرين.
ومن بين المعتقلين، مساعد الأمين العام لبلدية إسطنبول أريف ألبي، والمدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول شافاك باشا، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.
وكانت السلطات التركية، قد اعتقلت 94 شخصا في 19 مارس/ آذار الماضي، من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وتقدم محامو إمام أوغلو، الذي تم إقالته من منصبه، بطعن ضد قرار اعتقاله، في 7 أبريل الجاري، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وقررت تمديد اعتقاله.
أكرم إمام أوغلو هو عضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تولى منصب عمدة إسطنبول في عام 2019، وتم إعادة انتخابه عام 2024، بفارق نحو 12% عن منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم. ومنذ 23 مارس الماضي، لا يزال العمدة المعتقل محتجزا في سجن سيليفري في الضواحي الغربية لإسطنبول، بتهمة الفساد. ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة لاعتقاله في قضية أخرى تتعلق بالإرهاب.
وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارضة إلى "عدم اللعب بأعصاب الشعب التركي".