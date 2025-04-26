https://sarabic.ae/20250426/خبير-إيراني-استعداد-روسيا-للتفاوض-يثبت-نهجها-نحو-تحقيق-السلام--1099920193.html

خبير إيراني: استعداد روسيا للتفاوض يثبت نهجها نحو تحقيق السلام

خبير إيراني: استعداد روسيا للتفاوض يثبت نهجها نحو تحقيق السلام

سبوتنيك عربي

ذكر الخبير الإيراني، روح الله مدبر، أن روسيا تتمتع بتفوق ساحق في جميع المجالات في أوكرانيا، ونتيجة لذلك استطاعت تحرير مقاطعة كورسك التي كانت تحتلها قوات الناتو... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T17:51+0000

2025-04-26T17:51+0000

2025-04-26T17:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأضاف الخبير الإيراني تعقيبا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد روسيا للتفاوض دون أي شروط مسبقة: "يُثبت هذا النهج والاستراتيجية الروسية مجددًا أن هدفها الرئيسي هو تحقيق سلام مستدام. وهذا جدير بالملاحظة بشكل خاص، نظرًا لأن الدول ذات الأفضلية في ساحة المعركة والدبلوماسية عادةً ما تضع شروطًا مسبقة. ومع ذلك، تُبدي روسيا رغبة في السلام".وأشار الخبير أن "زيلينسكي لا يزال يُصرّ على مطالبه الوهمية، رغم أن ترامب نفسه كرر عليه القول: "ليس لديك أوراق رابحة". كل هذا يؤكد أن روسيا تسعى إلى سلام دائم، وهي مستعدة للسير في هذا الطريق، بينما نظام كييف وزيلينسكي - دمى في يد باكنغهام وقصر الإليزيه - يُخرّبان السلام، ويُفاقمان الأزمة. يجب على الجانب الأمريكي أن يُدرك أن الأزمة الأوكرانية، كما صرّح ترامب نفسه، كانت نتيجة سياسة أنغلوساكسونية".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250426/روسيا-تفتح-باب-التفاوض-بالملف-الأوكراني-بثقة-المنتصر-1099919618.html

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