خبير إيراني: استعداد روسيا للتفاوض يثبت نهجها نحو تحقيق السلام
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تكريم الفائزين بجائزة "الخدمة"
© Sputnik . Ramil Sitdikov/
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ذكر الخبير الإيراني، روح الله مدبر، أن روسيا تتمتع بتفوق ساحق في جميع المجالات في أوكرانيا، ونتيجة لذلك استطاعت تحرير مقاطعة كورسك التي كانت تحتلها قوات الناتو إلى جانب القوى النازية الجديدة التابعة لنظام كييف.
وأضاف الخبير الإيراني تعقيبا على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد روسيا للتفاوض دون أي شروط مسبقة: "يُثبت هذا النهج والاستراتيجية الروسية مجددًا أن هدفها الرئيسي هو تحقيق سلام مستدام. وهذا جدير بالملاحظة بشكل خاص، نظرًا لأن الدول ذات الأفضلية في ساحة المعركة والدبلوماسية عادةً ما تضع شروطًا مسبقة. ومع ذلك، تُبدي روسيا رغبة في السلام".
في الوقت ذاته، وضع زيلينسكي، وهو دمية في أيدي قادة قصر الإليزيه وقصر باكنغهام، بناءً على طلب أسياده البريطانيين (الذين، كغيرهم من الأوروبيين - وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا - لا يريدون السلام لأوكرانيا)، شروطًا وهمية، وأوكرانيا ضعيفة في ساحة المعركة، وتعاني من هزائم ساحقة، وتتكبد خسائر فادحة، ويعاني شعبها من سياسات القوى النازية الجديدة في كييف و... زيلينسكي، الذي احتل البلاد، وألغى الانتخابات، ومدد الأحكام العرفية، واحتجز الشعب رهينة. هذا يُظهر أن زيلينسكي والمملكة المتحدة يحتجزان أوكرانيا رهينة، وفقا لما قاله الخبير.
وأشار الخبير أن "زيلينسكي لا يزال يُصرّ على مطالبه الوهمية، رغم أن ترامب نفسه كرر عليه القول: "ليس لديك أوراق رابحة". كل هذا يؤكد أن روسيا تسعى إلى سلام دائم، وهي مستعدة للسير في هذا الطريق، بينما نظام كييف وزيلينسكي - دمى في يد باكنغهام وقصر الإليزيه - يُخرّبان السلام، ويُفاقمان الأزمة. يجب على الجانب الأمريكي أن يُدرك أن الأزمة الأوكرانية، كما صرّح ترامب نفسه، كانت نتيجة سياسة أنغلوساكسونية".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".
وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.