روسيا تفتح باب التفاوض بالملف الأوكراني بثقة المنتصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250426/روسيا-تفتح-باب-التفاوض-بالملف-الأوكراني-بثقة-المنتصر-1099919618.html
روسيا تفتح باب التفاوض بالملف الأوكراني بثقة المنتصر
روسيا تفتح باب التفاوض بالملف الأوكراني بثقة المنتصر
سبوتنيك عربي
تعليقًا على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لبدء مفاوضات غير مشروطة مع أوكرانيا، صرّح الخبير العسكري سليمان سليمان لـ"سبوتنيك"، بأن هذه... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T17:27+0000
2025-04-26T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وأوضح سليمان أن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل يجسد قدرة القوات الروسية على تحقيق أهدافها الميدانية بكفاءة عالية، ويؤكد سلامة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها القيادة الروسية في الشق الميداني بدقة واحترافية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين، مما يعكس التزام روسيا بالقوانين الإنسانية الدولية، حتى في أكثر الظروف تعقيدًا وصعوبة.وأضاف سليمان أن استعداد روسيا للتفاوض دون شروط مسبقة يعكس موقفًا نابعًا من القوة والثقة بالنفس، وليس استجابة لأي ضغوط دولية خارجية، مؤكدا أن موسكو تجدد تأكيدها بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عبر مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، والاعتراف بالحقائق الميدانية، وضمان الأمن القومي الروسي بشكل كامل.كما شدد سليمان على أن الجمع بين الإنجازات العسكرية والدعوات الصادقة للحوار السياسي يبرز نضج وقوة الموقف الروسي، ويعكس رغبتها الحقيقية في إنهاء النزاع عبر مسار تفاوضي مسؤول، يضع حدًا للمغامرات الغربية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.وفي هذا السياق، دعت روسيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم مبادرات السلام الواقعية القائمة على قراءة دقيقة للمعطيات الميدانية، بعيدًا عن الانحياز والتحريض، إيمانًا منها بأن الحلول الدائمة لا تبنى على الأوهام بل على الحقائق الراسخة.وبحسب سليمان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب باتت تدرك هذه الحقائق بشكل واضح، وتعلم مدى قوة وثقل روسيا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، ومدى قدرتها على التعاطي مع ملف الحرب مع أوكرانيا من موقع الدولة العظمى، ومن منطلق القوة والثبات، حيث تمد القيادة الروسية يدها للسلام، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لمواصلة الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل حزم إذا اقتضى الأمر.وفي ضوء هذه المعطيات، أكد سليمان أن مسار الحرب تحدده الوقائع على الأرض، وليس أوهام التحريض الإعلامي أو الوعود الغربية الخادعة، لافتا إلى أن المحصلة النهائية تتمثل في أن روسيا وجهت اليوم رسالة واضحة مفادها أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام أي مبادرة جدية تقوم على الواقعية والاحترام المتبادل، لكنها في المقابل مستعدة لمواصلة عملياتها المشروعة حتى تحقيق الأهداف المعلنة وضمان الأمن الوطني الروسي بشكل كامل.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط". وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250426/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-تحرير-كورسك-نصر-مفصلي-واستراتيجي-لروسيا-1099916775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

روسيا تفتح باب التفاوض بالملف الأوكراني بثقة المنتصر

17:27 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 17:33 GMT 26.04.2025)
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivaisالرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
تابعنا عبر
حصري
تعليقًا على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لبدء مفاوضات غير مشروطة مع أوكرانيا، صرّح الخبير العسكري سليمان سليمان لـ"سبوتنيك"، بأن هذه المبادرة السياسية تأتي في ظل الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة الروسية، وعلى رأسها التحرير الكامل لمقاطعة كورسك، والذي يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العمليات العسكرية الروسية.
وأوضح سليمان أن تحرير مقاطعة كورسك بالكامل يجسد قدرة القوات الروسية على تحقيق أهدافها الميدانية بكفاءة عالية، ويؤكد سلامة الخطط الاستراتيجية التي تتبعها القيادة الروسية في الشق الميداني بدقة واحترافية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين، مما يعكس التزام روسيا بالقوانين الإنسانية الدولية، حتى في أكثر الظروف تعقيدًا وصعوبة.
وأضاف سليمان أن استعداد روسيا للتفاوض دون شروط مسبقة يعكس موقفًا نابعًا من القوة والثقة بالنفس، وليس استجابة لأي ضغوط دولية خارجية، مؤكدا أن موسكو تجدد تأكيدها بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عبر مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، والاعتراف بالحقائق الميدانية، وضمان الأمن القومي الروسي بشكل كامل.
وأشار إلى أن روسيا تعمل وفق خيارها الاستراتيجي القائم على مبدأ الحوار البنّاء، مع احتفاظها الكامل بحقها في حماية أمنها وأمن مواطنيها، والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المتاحة.
كما شدد سليمان على أن الجمع بين الإنجازات العسكرية والدعوات الصادقة للحوار السياسي يبرز نضج وقوة الموقف الروسي، ويعكس رغبتها الحقيقية في إنهاء النزاع عبر مسار تفاوضي مسؤول، يضع حدًا للمغامرات الغربية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
أستاذ في العلاقات الدولية: تحرير كورسك نصر مفصلي واستراتيجي لروسيا
14:53 GMT
وفي هذا السياق، دعت روسيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى دعم مبادرات السلام الواقعية القائمة على قراءة دقيقة للمعطيات الميدانية، بعيدًا عن الانحياز والتحريض، إيمانًا منها بأن الحلول الدائمة لا تبنى على الأوهام بل على الحقائق الراسخة.
وبحسب سليمان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب باتت تدرك هذه الحقائق بشكل واضح، وتعلم مدى قوة وثقل روسيا اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، ومدى قدرتها على التعاطي مع ملف الحرب مع أوكرانيا من موقع الدولة العظمى، ومن منطلق القوة والثبات، حيث تمد القيادة الروسية يدها للسلام، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لمواصلة الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل حزم إذا اقتضى الأمر.

وأضاف سليمان أن اعتماد النظام الأوكراني على الدعم الغربي لم ينقذه من الانهيارات الميدانية، بل أوقعه في دائرة أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وجعل من أوكرانيا ساحة صراع بالوكالة، يدفع ثمنها الشعب الأوكراني قبل غيره، مشيرا إلى أن القيادة الأوكرانية، بدلًا من انتهاج سياسة واقعية تضع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الخارجية، تواصل رفض التفاوض الجاد، مفضلة تنفيذ أجندات لا تخدم إلا مصالح القوى الأجنبية.

وفي ضوء هذه المعطيات، أكد سليمان أن مسار الحرب تحدده الوقائع على الأرض، وليس أوهام التحريض الإعلامي أو الوعود الغربية الخادعة، لافتا إلى أن المحصلة النهائية تتمثل في أن روسيا وجهت اليوم رسالة واضحة مفادها أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام أي مبادرة جدية تقوم على الواقعية والاحترام المتبادل، لكنها في المقابل مستعدة لمواصلة عملياتها المشروعة حتى تحقيق الأهداف المعلنة وضمان الأمن الوطني الروسي بشكل كامل.
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".
وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала