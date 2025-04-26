خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250426/خبير-روسيا-تبدي-اهتماما-واضحا-بإنهاء-الصراع-الأوكراني-في-أسرع-وقت-ممكن-1099922887.html
خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن
خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن
سبوتنيك عربي
صرّح أليكسي مارتينوف، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ورئيس المعهد الدولي للدول الناشئة، بأن روسيا تُبدي اهتمامًا بإنهاء الصراع... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T22:20+0000
2025-04-26T22:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_eb4471e6380ea7431e1e8aa2a82d95f1.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال مارتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في الواقع، تُبدي روسيا، وكذلك الولايات المتحدة، اهتمامًا بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن موسكو تُعتبر، عن حق، اتفاقيات إسطنبول، التي لم تُنفّذ قط، أساسًا لمفاوضات مُحتملة مع كييف.وتابع مارتينوف أيضًا: "كل هذا مجرد تبادل للإشارات. هذا هو موقفنا، وهو معروف على نطاق واسع. هناك تقدم واضح، وهو تقدم جيد جدًا. ومن المهم أيضًا أن عبارة "مفاوضات دون شروط مسبقة" تعني أن كلا الجانبين ليس لديهما أي شروط مسبقة... الهدف هو الجلوس وبدء الحوار".ويوم السبت، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_2ce8e3b0d6a449758c1a3539105880c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن

22:20 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 22:54 GMT 26.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح أليكسي مارتينوف، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ورئيس المعهد الدولي للدول الناشئة، بأن روسيا تُبدي اهتمامًا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن.
موسكو – سبوتنيك. وقال مارتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في الواقع، تُبدي روسيا، وكذلك الولايات المتحدة، اهتمامًا بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف،"من ناحية أخرى، يُساوم زيلينسكي على ضماناته، مُدركًا أنه شخصية زائدة عن الحاجة في الوضع الراهن. روسيا مُستعدة بالفعل لاستئناف المحادثات دون أي شروط. موقفنا معروف، ومنشور، ومُعلن".
وأضاف أن موسكو تُعتبر، عن حق، اتفاقيات إسطنبول، التي لم تُنفّذ قط، أساسًا لمفاوضات مُحتملة مع كييف.
وتابع مارتينوف أيضًا: "كل هذا مجرد تبادل للإشارات. هذا هو موقفنا، وهو معروف على نطاق واسع. هناك تقدم واضح، وهو تقدم جيد جدًا. ومن المهم أيضًا أن عبارة "مفاوضات دون شروط مسبقة" تعني أن كلا الجانبين ليس لديهما أي شروط مسبقة... الهدف هو الجلوس وبدء الحوار".
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": روسيا تسهل التوصل لحل سياسي وأوكرانيا تستند على أوروبا لاستمرار الحرب
17:43 GMT
ويوم السبت، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала