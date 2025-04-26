https://sarabic.ae/20250426/خبير-روسيا-تبدي-اهتماما-واضحا-بإنهاء-الصراع-الأوكراني-في-أسرع-وقت-ممكن-1099922887.html
خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن
خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن
سبوتنيك عربي
صرّح أليكسي مارتينوف، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ورئيس المعهد الدولي للدول الناشئة، بأن روسيا تُبدي اهتمامًا بإنهاء الصراع... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T22:20+0000
2025-04-26T22:20+0000
2025-04-26T22:54+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال مارتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في الواقع، تُبدي روسيا، وكذلك الولايات المتحدة، اهتمامًا بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".وأضاف أن موسكو تُعتبر، عن حق، اتفاقيات إسطنبول، التي لم تُنفّذ قط، أساسًا لمفاوضات مُحتملة مع كييف.وتابع مارتينوف أيضًا: "كل هذا مجرد تبادل للإشارات. هذا هو موقفنا، وهو معروف على نطاق واسع. هناك تقدم واضح، وهو تقدم جيد جدًا. ومن المهم أيضًا أن عبارة "مفاوضات دون شروط مسبقة" تعني أن كلا الجانبين ليس لديهما أي شروط مسبقة... الهدف هو الجلوس وبدء الحوار".ويوم السبت، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: روسيا تبدي اهتماما واضحا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن
22:20 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 22:54 GMT 26.04.2025)
صرّح أليكسي مارتينوف، الأستاذ المشارك في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية ورئيس المعهد الدولي للدول الناشئة، بأن روسيا تُبدي اهتمامًا بإنهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن.
موسكو – سبوتنيك. وقال مارتينوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "في الواقع، تُبدي روسيا
، وكذلك الولايات المتحدة، اهتمامًا بإنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف،"من ناحية أخرى، يُساوم زيلينسكي على ضماناته، مُدركًا أنه شخصية زائدة عن الحاجة في الوضع الراهن. روسيا مُستعدة بالفعل لاستئناف المحادثات دون أي شروط. موقفنا معروف، ومنشور، ومُعلن".
وأضاف أن موسكو تُعتبر، عن حق، اتفاقيات إسطنبول، التي لم تُنفّذ قط، أساسًا لمفاوضات مُحتملة مع كييف.
وتابع مارتينوف أيضًا: "كل هذا مجرد تبادل للإشارات. هذا هو موقفنا، وهو معروف على نطاق واسع. هناك تقدم واضح، وهو تقدم جيد جدًا. ومن المهم أيضًا أن عبارة "مفاوضات دون شروط مسبقة" تعني أن كلا الجانبين ليس لديهما أي شروط مسبقة... الهدف هو الجلوس وبدء الحوار".
ويوم السبت، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.