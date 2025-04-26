https://sarabic.ae/20250426/خبير-عسكري-تركي-أوكرانيا-ستضطر-إلى-الجلوس-على-طاولة-المفاوضات--1099922207.html

خبير عسكري تركي: أوكرانيا ستضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات

خبير عسكري تركي: أوكرانيا ستضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح اللواء المتقاعد في القوات الجوية التركية، بايزيد كاراتاس، أن أوكرانيا ستضطر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بعد تحرير مقاطعة كورسك من القوات المسلحة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T19:51+0000

2025-04-26T19:51+0000

2025-04-26T19:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف كاراتاس لوكالة "سبوتنيك"، أن "روسيا أزالت عقبة أمام محادثات السلام المستقبلية بتحرير مقاطعة كورسك، ويمكن القول إن الوقت الذي كان بإمكان أوكرانيا فيه طرح أي مطالب تمهيدية جديدة للمفاوضات قد ولّى. حاولت كييف، بدعم من الغرب، كسب الوقت بالاستيلاء على مقاطعة كورسك، لكن دون جدوى".وتابع الخبير: "أوكرانيا ستُجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات في ظل الوضع الراهن. وعلى زيلينسكي الاعتراف بخسارة شبه جزيرة القرم ودونباس... وإلا، فإذا أطالت كييف أمد الحرب، فستخسر ساحل البحر الأسود".وبدوره، صرّح الفريق المتقاعد في سلاح الجو التركي أردوغان كاراكوس لوكالة "سبوتنيك"بأن تحرير مقاطعة كورسك سيعزز موقف روسيا في المفاوضات". وحسب قوله، هناك خطر استئناف توريد الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وفي هذه الحالة ستستمر الأزمة.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250426/خبير-إيراني-استعداد-روسيا-للتفاوض-يثبت-نهجها-نحو-تحقيق-السلام--1099920193.html

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