لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو

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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
بيارق النصر
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ملفات ساخنة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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عالم سبوتنيك
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خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
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صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
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عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
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ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20250426/لحظات-مؤثرة-إنقاذ-مئات-الأغنام-من-الغرق-قبالة-سواحل-اليمن-فيديو-1099914945.html
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة للحظة شروع صياديين يمنيين بإنقاذ مئات الأغنام قبالة سواحل اليمن. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت اللقطات الصيادين اليمنيين في أثناء إنقاذهم الأغنام التي سقطت في مياه البحر، قبالة ساحل رأس العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج.وأفاد ناشطون بأن السفينية كانت في طريقها إلى جيبوتي قبل أن تجنح وتسقط منها الأغنام في مياه البحر قبالة السواحل اليمنية.ووفقا لمصادر محلية، فقد تسبب الحادث في نفوق أكثر من 160 رأسا من الماشية غرقا في مياه البحر.
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نادي الفيديو, العالم, أخبار اليمن الأن

لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو

13:37 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 26.04.2025)
© Photo / x.comإنقاذ مئات الخراف قبالة سواحل اليمن
إنقاذ مئات الخراف قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة للحظة شروع صياديين يمنيين بإنقاذ مئات الأغنام قبالة سواحل اليمن.
وأظهرت اللقطات الصيادين اليمنيين في أثناء إنقاذهم الأغنام التي سقطت في مياه البحر، قبالة ساحل رأس العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج.
وأفاد ناشطون بأن السفينية كانت في طريقها إلى جيبوتي قبل أن تجنح وتسقط منها الأغنام في مياه البحر قبالة السواحل اليمنية.
ووفقا لمصادر محلية، فقد تسبب الحادث في نفوق أكثر من 160 رأسا من الماشية غرقا في مياه البحر.
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