https://sarabic.ae/20250426/لحظات-مؤثرة-إنقاذ-مئات-الأغنام-من-الغرق-قبالة-سواحل-اليمن-فيديو-1099914945.html
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة للحظة شروع صياديين يمنيين بإنقاذ مئات الأغنام قبالة سواحل اليمن. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T13:37+0000
2025-04-26T13:37+0000
2025-04-26T13:40+0000
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وأظهرت اللقطات الصيادين اليمنيين في أثناء إنقاذهم الأغنام التي سقطت في مياه البحر، قبالة ساحل رأس العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج.وأفاد ناشطون بأن السفينية كانت في طريقها إلى جيبوتي قبل أن تجنح وتسقط منها الأغنام في مياه البحر قبالة السواحل اليمنية.ووفقا لمصادر محلية، فقد تسبب الحادث في نفوق أكثر من 160 رأسا من الماشية غرقا في مياه البحر.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, العالم, أخبار اليمن الأن
نادي الفيديو, العالم, أخبار اليمن الأن
لحظات مؤثرة... إنقاذ مئات الأغنام من الغرق قبالة سواحل اليمن... فيديو
13:37 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 26.04.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة للحظة شروع صياديين يمنيين بإنقاذ مئات الأغنام قبالة سواحل اليمن.
وأظهرت اللقطات الصيادين اليمنيين في أثناء إنقاذهم الأغنام التي سقطت في مياه البحر، قبالة ساحل رأس العارة بمديرية المضاربة ورأس العارة غرب محافظة لحج.
وأفاد ناشطون بأن السفينية كانت في طريقها إلى جيبوتي قبل أن تجنح وتسقط منها الأغنام في مياه البحر قبالة السواحل اليمنية.
ووفقا لمصادر محلية، فقد تسبب الحادث في نفوق أكثر من 160 رأسا من الماشية غرقا في مياه البحر.