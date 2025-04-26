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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250426/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-أوكرانيا-تحتجز-52-من-سكان-كورسك-في-انتهاك-للأعراف-الدولية-1099921753.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تحتجز 52 من سكان كورسك في انتهاك للأعراف الدولية
مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تحتجز 52 من سكان كورسك في انتهاك للأعراف الدولية
سبوتنيك عربي
كشفت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن أوكرانيا لا تزال تحتجز 52 شخصًا من سكان مقاطعة كورسك الروسية، منتهكة بذلك الأعراف والمبادئ الدولية. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T19:07+0000
2025-04-26T19:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091609423_0:228:1254:933_1920x0_80_0_0_d8128f61f4177a49380e757fc8cf2204.jpg
وكتبت موسكالكوفا في منشور على منصة "تلغرام": "حتى اليوم لا يزال نظام كييف يحتجز 52 من سكان مقاطعة كورسك اعتقلهم الجيش الأوكراني، في انتهاك للأعراف والمبادئ الدولية والعدالة والإنسانية".وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت، اليوم السبت، أن عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية اكتملت، لافتة إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، تلقى تقريرا بهذا الشأن.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sarabic.ae/20250426/خبير-سياسي-التفاوض-دون-شروط-حق-روسي-وعلى-زيلينسكي-دفع-ثمن-مسايرته-للغرب-1099920507.html
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مفوضة حقوق الإنسان الروسية: أوكرانيا تحتجز 52 من سكان كورسك في انتهاك للأعراف الدولية

19:07 GMT 26.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024
مبنى مدمر في مدينة كورسك بعد قصف ليلي مكثف من مسلحي القوات الأوكرانية 6 أغسطس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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كشفت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، أن أوكرانيا لا تزال تحتجز 52 شخصًا من سكان مقاطعة كورسك الروسية، منتهكة بذلك الأعراف والمبادئ الدولية.
وكتبت موسكالكوفا في منشور على منصة "تلغرام": "حتى اليوم لا يزال نظام كييف يحتجز 52 من سكان مقاطعة كورسك اعتقلهم الجيش الأوكراني، في انتهاك للأعراف والمبادئ الدولية والعدالة والإنسانية".
وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت، اليوم السبت، أن عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية اكتملت، لافتة إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، تلقى تقريرا بهذا الشأن.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب
18:03 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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