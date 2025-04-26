https://sarabic.ae/20250426/خبير-سياسي-التفاوض-دون-شروط-حق-روسي-وعلى-زيلينسكي-دفع-ثمن-مسايرته-للغرب-1099920507.html

خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب

خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب

سبوتنيك عربي

أشاد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بإعلان موسكو الاستعداد للتفاوض دون شروط مسبقة، وأكد أن الجلوس على طاولة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T18:03+0000

2025-04-26T18:03+0000

2025-04-26T18:03+0000

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وأضاف غباشي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حديث أوكرانيا عن فرض شروط مسبقة للتفاوض غير مجدٍ، ولا يمكن قبوله.وتابع: "أوكرانيا لا تستطيع أن تحارب روسيا لسنوات قادمة، خاصة بعد معركة كورسك، حيث تفيد التقارير بمقتل 76 ألف جندي أوكراني في معارك كورسك فقط".وأكد غباشي أن أمريكا تؤيد الطرف الروسي في ذلك، وبدأت تدرك في عهد ترامب أن الحرب داخل الساحة الأوكرانية بمثابة استنزاف للولايات المتحدة وللعالم الغربي، حيث تدرك جيدًا ولديها قناعة بأن روسيا لو أرادت إنهاء الحرب خلال فترة وجيزة وتدمير أوكرانيا بالكامل لفعلت ذلك.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html

https://sarabic.ae/20250425/خبراء-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-يمهد-لوقف-إطلاق-الناروزيلينسكي-يتحرك-بأوامر-أوروبية-1099901762.html

https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html

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