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خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب
خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب
سبوتنيك عربي
أشاد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بإعلان موسكو الاستعداد للتفاوض دون شروط مسبقة، وأكد أن الجلوس على طاولة... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T18:03+0000
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وأضاف غباشي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حديث أوكرانيا عن فرض شروط مسبقة للتفاوض غير مجدٍ، ولا يمكن قبوله.وتابع: "أوكرانيا لا تستطيع أن تحارب روسيا لسنوات قادمة، خاصة بعد معركة كورسك، حيث تفيد التقارير بمقتل 76 ألف جندي أوكراني في معارك كورسك فقط".وأكد غباشي أن أمريكا تؤيد الطرف الروسي في ذلك، وبدأت تدرك في عهد ترامب أن الحرب داخل الساحة الأوكرانية بمثابة استنزاف للولايات المتحدة وللعالم الغربي، حيث تدرك جيدًا ولديها قناعة بأن روسيا لو أرادت إنهاء الحرب خلال فترة وجيزة وتدمير أوكرانيا بالكامل لفعلت ذلك.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250426/محلل-سياسي-لـ-سبوتنيك-روسيا-تسهل-التوصل-لحل-سياسي-وأوكرانيا-تستند-على-أوروبا-لاستمرار-الحرب-1099919988.html
https://sarabic.ae/20250425/خبراء-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-يمهد-لوقف-إطلاق-الناروزيلينسكي-يتحرك-بأوامر-أوروبية-1099901762.html
https://sarabic.ae/20250424/الكرملين-مراعاة-مصالح-روسيا-شرط-أساسي-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1099848807.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

خبير سياسي: التفاوض دون شروط حق روسي وعلى زيلينسكي دفع ثمن مسايرته للغرب

18:03 GMT 26.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أشاد الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بإعلان موسكو الاستعداد للتفاوض دون شروط مسبقة، وأكد أن الجلوس على طاولة الحوار دون أي شروط حق روسي.
وأضاف غباشي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن حديث أوكرانيا عن فرض شروط مسبقة للتفاوض غير مجدٍ، ولا يمكن قبوله.
وتابع: "أوكرانيا لا تستطيع أن تحارب روسيا لسنوات قادمة، خاصة بعد معركة كورسك، حيث تفيد التقارير بمقتل 76 ألف جندي أوكراني في معارك كورسك فقط".
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
محلل سياسي لـ "سبوتنيك": روسيا تسهل التوصل لحل سياسي وأوكرانيا تستند على أوروبا لاستمرار الحرب
17:43 GMT
وأكد غباشي أن أمريكا تؤيد الطرف الروسي في ذلك، وبدأت تدرك في عهد ترامب أن الحرب داخل الساحة الأوكرانية بمثابة استنزاف للولايات المتحدة وللعالم الغربي، حيث تدرك جيدًا ولديها قناعة بأن روسيا لو أرادت إنهاء الحرب خلال فترة وجيزة وتدمير أوكرانيا بالكامل لفعلت ذلك.

وأوضح أن "روسيا أعلنت وأوصلت رسالة مضمونها أنها لن تتفاوض بشروط، ولن تنسحب من أي أراضٍ، وهو حق روسي، ويجب أن يدفع زيلينسكي ثمن مسايرته للغرب في هذه الحرب، وهو يدرك أن أوكرانيا عمق استراتيجي لروسيا".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيفين ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
أمس, 19:44 GMT
وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "خلال المباحثات أمس مع ويتكوف مبعوث [الرئيس الأمريكي دونالد] ترامب، أكد فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف عملية التفاوض مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الذي زار روسيا اليوم والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد "اجتماعا جيدا".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: مراعاة مصالح روسيا شرط أساسي لتحقيق السلام في أوكرانيا
24 أبريل, 10:13 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
وتقول أوكرانيا إنها مستعدة للحوار بشأن السلام "فقط بعد وقف إطلاق النار".
وصرح زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".
وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.
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