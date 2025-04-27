https://sarabic.ae/20250427/إسرائيل-تعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-قبل-دخوله-أراضيها-1099923900.html

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أراضيها

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أراضيها

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية إثر إطلاق قذيفة من اليمن. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T03:31+0000

2025-04-27T03:31+0000

2025-04-27T03:31+0000

غزة

أخبار اليمن الأن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082750701_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_5b247af20f510b09731128334b9291a8.jpg

القاهرة –سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له، "دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل إثر إطلاق مقذوف من اليمن".والاثنين الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ هجمات على إسرائيل وحاملتي الطائرات "هاري ترومان" و"فينسن" والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على استمرار العمليات العسكرية لتل أبيب في قطاع غزة، وتواصل الغارات الجوية الأميركية على مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابعة للجماعة، إن " القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي للعدو في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش [إيلات] جنوب فلسطين المحتلة بطائرتين مُسيرتين نوع (يافا) و(صماد1)".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد أعلن في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأميركية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250426/حماس-تؤكد-أن-وفدها-استعرض-بالقاهرة-رؤية-الوصول-إلى-صفقة-شاملة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099923086.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار اليمن الأن, العالم