https://sarabic.ae/20250427/تصويت-برأيك-هل-الانفجار-الذي-وقع-في-ميناء-رجائي-الإيراني-مفتعل-أم-حادث-عرضي؟--1099928945.html
تصويت.. برأيك هل الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" الإيراني مفتعل أم حادث عرضي؟
تصويت.. برأيك هل الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" الإيراني مفتعل أم حادث عرضي؟
سبوتنيك عربي
أثار الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية الكثير من التساؤلات بسبب تزامنه مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T07:59+0000
2025-04-27T07:59+0000
2025-04-27T07:59+0000
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وعلى الرغم من عدم وجود أي دلالة على وجود صلة بين الحدثين، بدأ البعض بالربط بين الانفجار وبين هذه المحادثات بطريقة أو بأخرى، حيث اعتبر بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الحدث هو رسالة مبطنة إلى طهران، فيما أكد آخرون أن هذه الحوادث طبيعية ومسجلة في أكثر من ميناء حول العالم، وأن هذه الانفجارات قد تحدث نتيجة نقل شحنات ضخمة من المواد الكيميائية التي تستخدم في الكثير من الصناعات حول العالم بدءا من الأسمدة وصولا إلى المنظفات.برأيك هل هذا الانفجار الذي سجل فيه عشرات الضحايات ناتج عن حادث عرضي مرتبط بالشحن وعمليات التخزين للمواد الكيماوية، أم أنه حدث مفتعل؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, إيران, أخبار إيران, طهران, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, إيران, أخبار إيران, طهران, опросы
تصويت.. برأيك هل الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" الإيراني مفتعل أم حادث عرضي؟
أثار الانفجار الذي وقع في ميناء "رجائي" بمدينة بندر عباس الإيرانية الكثير من التساؤلات بسبب تزامنه مع انطلاق جولة ثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.
وعلى الرغم من عدم وجود أي دلالة على وجود صلة بين الحدثين، بدأ البعض بالربط بين الانفجار وبين هذه المحادثات بطريقة أو بأخرى، حيث اعتبر بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الحدث هو رسالة مبطنة إلى طهران، فيما أكد آخرون أن هذه الحوادث طبيعية ومسجلة في أكثر من ميناء حول العالم، وأن هذه الانفجارات قد تحدث نتيجة نقل شحنات ضخمة من المواد الكيميائية التي تستخدم في الكثير من الصناعات حول العالم بدءا من الأسمدة وصولا إلى المنظفات.
برأيك هل هذا الانفجار الذي سجل فيه عشرات الضحايات ناتج عن حادث عرضي مرتبط بالشحن وعمليات التخزين للمواد الكيماوية، أم أنه حدث مفتعل؟