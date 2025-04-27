ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو

عربي
بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/ماذا-لو-انتصر-الفاشيون؟-آسيا-في-عالم-مظلم-من-نسج-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1099936500.html
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:05+0000
2025-04-27T12:05+0000
العالم
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الاتحاد السوفيتي
هتلر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099935996_0:14:1281:734_1920x0_80_0_0_db311c305ae47d3e4c72a7f637d97e0d.jpg
وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، حيث افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "أوراسيا تحت سيطرة النازيين واليابان تحكم آسيا بقبضة حديدية"، وأن "الصين تتحول إلى مستعمرة، وتغدو جاكرتا مركزًا نفطيًا عسكريًا، بينما يتجه العالم نحو صدام نووي مدمر".وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099935996_85:0:1064:734_1920x0_80_0_0_c90cc36b9586bd145c00f038fa65ad29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر

ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو

12:05 GMT 27.04.2025
© Sputnikماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي".
وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، حيث افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "أوراسيا تحت سيطرة النازيين واليابان تحكم آسيا بقبضة حديدية"، وأن "الصين تتحول إلى مستعمرة، وتغدو جاكرتا مركزًا نفطيًا عسكريًا، بينما يتجه العالم نحو صدام نووي مدمر".
وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала