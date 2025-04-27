https://sarabic.ae/20250427/ماذا-لو-انتصر-الفاشيون؟-آسيا-في-عالم-مظلم-من-نسج-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1099936500.html
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو
سبوتنيك عربي
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T12:05+0000
2025-04-27T12:05+0000
2025-04-27T12:05+0000
العالم
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الاتحاد السوفيتي
هتلر
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وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، حيث افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "أوراسيا تحت سيطرة النازيين واليابان تحكم آسيا بقبضة حديدية"، وأن "الصين تتحول إلى مستعمرة، وتغدو جاكرتا مركزًا نفطيًا عسكريًا، بينما يتجه العالم نحو صدام نووي مدمر".وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر
العالم, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الاتحاد السوفيتي, هتلر
ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي... فيديو
حصري
تقدم وكالة "سبوتنيك" نسخة جديدة من "السيناريو البديل" والمظلم للحرب العالمية الثانية تحت عنوان "ماذا لو انتصر الفاشيون؟ آسيا في عالم مظلم من نسج الذكاء الاصطناعي".
وتظهر في الفيديو مشاهد وأفكار قدمها الذكاء الاصطناعي حول فكرة "السيناريو البديل" لانتصار هتلر، وكيف سيكون العالم في حال حدوث ذلك، حيث افترض الذكاء الاصطناعي في هذا السيناريو البديل أن "أوراسيا تحت سيطرة النازيين واليابان تحكم آسيا بقبضة حديدية"، وأن "الصين تتحول إلى مستعمرة، وتغدو جاكرتا مركزًا نفطيًا عسكريًا، بينما يتجه العالم نحو صدام نووي مدمر".
وأعد الذكاء الاصطناعي هذا السيناريو الافتراضي بناء على نظرية "السيناريو البديل"، حيث تأخذكم "سبوتنيك" في رحلة عبر تاريخ افتراضي يُظهر للعالم كم كان النصر الحقيقي على النازية، الذي قاده الاتحاد السوفيتي، ثمينًا بالنسبة للبشرية جمعاء.