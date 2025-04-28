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انقطاع الكهرباء في 6 دول أوروبية.. ماذا يحدث في أوروبا؟
انقطاع الكهرباء في 6 دول أوروبية.. ماذا يحدث في أوروبا؟
سبوتنيك عربي
شهدت العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي بدأ في منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/نيسان 2025. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T18:14+0000
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وتسبب انقطاع الكهرباء في شلل واسع النطاق أثر على ملايين الأشخاص وتسبب في اضطرابات في النقل، الاتصالات، والخدمات الحيوية، فيما وصفه بأنه "غير مسبوق".تفاصيل الأزمةبدأت الأزمة في إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن معظم المدن الكبرى، بما في ذلك مدريد وبرشلونة وإشبيلية ومناطق أخرى.بعدها امتدت الانقطاعات إلى البرتغال، حيث تأثرت العاصمة لشبونة بشكل كبير، وصولا إلى جنوب فرنسا، مع تقارير عن تأثيرات طفيفة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ليصبح عدد الدول التي طالتها الأزمة 6 دول أوروبية.وتوقفت القطارات في إسبانيا بالكامل، وتسبب انقطاع الكهرباء في إغلاق مترو مدريد وبرشلونة، مما أدى إلى إخلاء المحطات وسط حالة من الفوضى.كما تأثرت مطارات رئيسية مثل مطار باراخاس في مدريد، مع اضطرابات في الرحلات الجوية، وفي لشبونة، توقف مترو الأنفاق، وتعطلت شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في مناطق واسعة.وأثرت الأزمة على القطاعات الحيوية بشكل كبير، ففي قطاع النقل توقفت حركة القطارات والمترو، وتعطلت إشارات المرور، مما تسبب في ازدحام مروري في مدريد ولشبونة.وفي قطاع الصحة تأثرت مستشفيات مثل "لا باز" في مدريد، حيث اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطوارئ، بينما شهد قطاع الاتصالات انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في مناطق واسعة، مما زاد من صعوبة التنسيق بين السلطات والمواطنين، وتبع ذلك توقف العديد من الأعمال التجارية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الإنترنت والطاقة.الأسباب المحتملةلم تحدد السلطات السبب الدقيق للانقطاع، لكنه يجري مناقشة العديد من الاحتمالات، وفقا لكل دولة، ففي فرنسا يعتقد أن حريقا في جبل ألاريك جنوب غربي البلاد تسبب في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد بين مما أثر على الشبكة الأوروبية المترابطة.وفي إسبانيا هناك تقارير عن عطل فني في الشبكة الكهربائية الأوروبية، خاصة في شبه الجزيرة الإيبيرية، بينما لم يتم استبعاد حدوث هجوم سيبراني رغم عدم وجود أدلة مؤكدة عليه حتى الآن.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا في قصر مونكلوا، وحثت المواطنين على تجنب استخدام رقم الطوارئ 112 إلا في الحالات الحرجة.وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "ريد إلكتريكا" أنها بدأت استعادة التيار تدريجيا في المناطق الشمالية والجنوبية وقالت إن العملية قد تستغرق من 6 إلى 10 ساعات.أما في البرتغال، فقد أكدت السلطات أنها تعمل على استعادة الخدمة بالتنسيق مع إسبانيا، بينما أعلنت السلطات الفرنسية أن الانقطاعات اقتصرت على المناطق الجنوبية، مع جهود لتأمين الشبكة، في حين بدأت مفوضية الطاقة تحقيقا لفهم أسباب الأزمة مع دعوات لتعزيز استثمارات الشبكة الكهربائية.وتسلط هذه الأزمة الضوء على هشاشة الشبكات الكهربائية الأوروبية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة المتقطعة والتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري التقليدي.وأشارت دراسة حديثة إلى أن شبكة الكهرباء في أوروبا تواجه تهديدا وجوديا بسبب تسارع جهود الحياد الكربوني دون استثمارات كافية في أنظمة مرنة.ففي مارس / آذار 2025، سجلت أسعار الكهرباء انخفاضا بنسبة 30 في المئة بفضل الطاقة النووية والشمسية، لكن الاعتماد على الغاز الطبيعي لا يزال يشكل تحديا، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية.كما تُبرز الأزمة الحاجة إلى حلول مرنة، مثل تقنيات تخزين الكهرباء وتعزيز الشبكات المترابطة، حيث تتصدر إيطاليا وبريطانيا وألمانيا استثمارات تخزين البطاريات، لكن هذه الحلول قد تستغرق سنوات لتلبية الطلب المتزايد.
https://sarabic.ae/20220418/إسبانيا-والبرتغال-تخططان-لخفض-تصدير-الكهرباء-إلى-فرنسا-1061339802.html
https://sarabic.ae/20220815/أسعار-الكهرباء-في-أوروبا-تقفز-6-أضعاف-قيمتها-بعد-أزمة-الطاقة-1066447524.html
https://sarabic.ae/20250428/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-إسبانيا-والبرتغال-وجزء-من-فرنسا-1099971232.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار

انقطاع الكهرباء في 6 دول أوروبية.. ماذا يحدث في أوروبا؟

18:14 GMT 28.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorمحطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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شهدت العديد من دول أوروبا الغربية وخاصة إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا، انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي بدأ في منتصف نهار يوم الاثنين 28 أبريل/نيسان 2025.
وتسبب انقطاع الكهرباء في شلل واسع النطاق أثر على ملايين الأشخاص وتسبب في اضطرابات في النقل، الاتصالات، والخدمات الحيوية، فيما وصفه بأنه "غير مسبوق".

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة في إسبانيا عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي، حيث انقطع التيار الكهربائي عن معظم المدن الكبرى، بما في ذلك مدريد وبرشلونة وإشبيلية ومناطق أخرى.
بعدها امتدت الانقطاعات إلى البرتغال، حيث تأثرت العاصمة لشبونة بشكل كبير، وصولا إلى جنوب فرنسا، مع تقارير عن تأثيرات طفيفة في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا ليصبح عدد الدول التي طالتها الأزمة 6 دول أوروبية.
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18 أبريل 2022, 15:47 GMT
وتوقفت القطارات في إسبانيا بالكامل، وتسبب انقطاع الكهرباء في إغلاق مترو مدريد وبرشلونة، مما أدى إلى إخلاء المحطات وسط حالة من الفوضى.
كما تأثرت مطارات رئيسية مثل مطار باراخاس في مدريد، مع اضطرابات في الرحلات الجوية، وفي لشبونة، توقف مترو الأنفاق، وتعطلت شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت في مناطق واسعة.
وأثرت الأزمة على القطاعات الحيوية بشكل كبير، ففي قطاع النقل توقفت حركة القطارات والمترو، وتعطلت إشارات المرور، مما تسبب في ازدحام مروري في مدريد ولشبونة.
وفي قطاع الصحة تأثرت مستشفيات مثل "لا باز" في مدريد، حيث اضطرت إلى الاعتماد على مولدات الطوارئ، بينما شهد قطاع الاتصالات انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في مناطق واسعة، مما زاد من صعوبة التنسيق بين السلطات والمواطنين، وتبع ذلك توقف العديد من الأعمال التجارية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الإنترنت والطاقة.
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15 أغسطس 2022, 16:54 GMT

الأسباب المحتملة

لم تحدد السلطات السبب الدقيق للانقطاع، لكنه يجري مناقشة العديد من الاحتمالات، وفقا لكل دولة، ففي فرنسا يعتقد أن حريقا في جبل ألاريك جنوب غربي البلاد تسبب في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد بين مما أثر على الشبكة الأوروبية المترابطة.
وفي إسبانيا هناك تقارير عن عطل فني في الشبكة الكهربائية الأوروبية، خاصة في شبه الجزيرة الإيبيرية، بينما لم يتم استبعاد حدوث هجوم سيبراني رغم عدم وجود أدلة مؤكدة عليه حتى الآن.
وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا في قصر مونكلوا، وحثت المواطنين على تجنب استخدام رقم الطوارئ 112 إلا في الحالات الحرجة.
وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "ريد إلكتريكا" أنها بدأت استعادة التيار تدريجيا في المناطق الشمالية والجنوبية وقالت إن العملية قد تستغرق من 6 إلى 10 ساعات.
أما في البرتغال، فقد أكدت السلطات أنها تعمل على استعادة الخدمة بالتنسيق مع إسبانيا، بينما أعلنت السلطات الفرنسية أن الانقطاعات اقتصرت على المناطق الجنوبية، مع جهود لتأمين الشبكة، في حين بدأت مفوضية الطاقة تحقيقا لفهم أسباب الأزمة مع دعوات لتعزيز استثمارات الشبكة الكهربائية.
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
12:44 GMT
وتسلط هذه الأزمة الضوء على هشاشة الشبكات الكهربائية الأوروبية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة المتقطعة والتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري التقليدي.
وأشارت دراسة حديثة إلى أن شبكة الكهرباء في أوروبا تواجه تهديدا وجوديا بسبب تسارع جهود الحياد الكربوني دون استثمارات كافية في أنظمة مرنة.
ففي مارس / آذار 2025، سجلت أسعار الكهرباء انخفاضا بنسبة 30 في المئة بفضل الطاقة النووية والشمسية، لكن الاعتماد على الغاز الطبيعي لا يزال يشكل تحديا، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية.
كما تُبرز الأزمة الحاجة إلى حلول مرنة، مثل تقنيات تخزين الكهرباء وتعزيز الشبكات المترابطة، حيث تتصدر إيطاليا وبريطانيا وألمانيا استثمارات تخزين البطاريات، لكن هذه الحلول قد تستغرق سنوات لتلبية الطلب المتزايد.
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