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انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.
https://sarabic.ae/20241019/بعد-ساعات-من-عودتها-انقطاع-الكهرباء-عن-كوبا-بالكامل-1093949665.html
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أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا

12:44 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammarأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد.
وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.
تداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل
19 أكتوبر 2024, 14:20 GMT
وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.
وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".
في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.
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