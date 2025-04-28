https://sarabic.ae/20250428/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-إسبانيا-والبرتغال-وجزء-من-فرنسا-1099971232.html
انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:44+0000
2025-04-28T12:44+0000
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وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.
https://sarabic.ae/20241019/بعد-ساعات-من-عودتها-انقطاع-الكهرباء-عن-كوبا-بالكامل-1093949665.html
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أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , البرتغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا
أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد.
وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا
، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.
19 أكتوبر 2024, 14:20 GMT
وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.
وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".
في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا
لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.