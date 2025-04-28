https://sarabic.ae/20250428/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-إسبانيا-والبرتغال-وجزء-من-فرنسا-1099971232.html

انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا

انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا

سبوتنيك عربي

أعلنت إسبانيا والبرتغال، اليوم الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، فيما أعلنت فرنسا انقطاعها في أجزاء من البلاد. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

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وتوقف القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، فيما قالت شركة تشغيل المطارات الإسبانية، إن هناك اضطرابات في المطارات بسبب انقطاع الكهرباء ومولدات الطوارئ قيد التشغيل.وعقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا طارئا لبحث أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدة أنها تعمل على تحديد سبب انقطاع الكهرباء وحل الأزمة في أقرب وقت.وفي البرتغال قال مدير شبكة الكهرباء البرتغالية إن "انقطاعا كبيرا للتيار الكهربائي أثّر على شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها وجزء من فرنسا".في هذ السياق، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من فرنسا لفترة وجيزة بعد انقطاعات في إسبانيا والبرتغال.

https://sarabic.ae/20241019/بعد-ساعات-من-عودتها-انقطاع-الكهرباء-عن-كوبا-بالكامل-1093949665.html

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