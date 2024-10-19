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بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل
بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل
سبوتنيك عربي
بعد ساعات من إعلان السلطات عودتها للخدمة، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل في كوبا، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن شبكة الكهرباء في كوبا انهارت مجدداً، صباح السبت. 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T14:20+0000
2024-10-19T14:20+0000
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وأعلنت الشركة الحكومية في الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد. وأضافت في رسالة قصيرة "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".وانهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة، في منتصف نهار، الجمعة تقريباً، بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، ما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عما يزيد على 10 ملايين نسمة.ومع حلول مساء الجمعة بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.وتعاني كوبا من انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يومياً.وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية، ونقص الوقود، وارتفاع الطلب، إلى الحظر التجاري الأمريكي، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.ونفت الولايات المتحدة، الجمعة، أي دور لها في انهيار شبكة الكهرباء في كوبا.
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العالم, أخبار العالم الآن, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل

14:20 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosaتداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022
تداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Ramon Espinosa
تابعنا عبر
بعد ساعات من إعلان السلطات عودتها للخدمة، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل في كوبا، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن شبكة الكهرباء في كوبا انهارت مجدداً، صباح السبت.
وأعلنت الشركة الحكومية في الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد. وأضافت في رسالة قصيرة "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".
وانهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة، في منتصف نهار، الجمعة تقريباً، بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، ما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عما يزيد على 10 ملايين نسمة.
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
مصر.. وزير الكهرباء يعرب عن صدمته من مقاطع الفيديو التي توضح كيف تتم "سرقة التيار"
12:08 GMT
ومع حلول مساء الجمعة بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.
ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.
وتعاني كوبا من انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يومياً.
جوجل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
مجتمع
في صفقة هي الأولى من نوعها... "غوغل" تعتزم استجرار الكهرباء من مفاعلات نووية
15 أكتوبر, 15:27 GMT
وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية، ونقص الوقود، وارتفاع الطلب، إلى الحظر التجاري الأمريكي، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونفت الولايات المتحدة، الجمعة، أي دور لها في انهيار شبكة الكهرباء في كوبا.
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