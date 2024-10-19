https://sarabic.ae/20241019/بعد-ساعات-من-عودتها-انقطاع-الكهرباء-عن-كوبا-بالكامل-1093949665.html

بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل

بعد ساعات من عودتها.. انقطاع الكهرباء عن كوبا بالكامل

سبوتنيك عربي

بعد ساعات من إعلان السلطات عودتها للخدمة، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل في كوبا، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن شبكة الكهرباء في كوبا انهارت مجدداً، صباح السبت. 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T14:20+0000

2024-10-19T14:20+0000

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وأعلنت الشركة الحكومية في الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد. وأضافت في رسالة قصيرة "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".وانهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة، في منتصف نهار، الجمعة تقريباً، بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، ما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عما يزيد على 10 ملايين نسمة.ومع حلول مساء الجمعة بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.وتعاني كوبا من انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يومياً.وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية، ونقص الوقود، وارتفاع الطلب، إلى الحظر التجاري الأمريكي، فضلاً عن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.ونفت الولايات المتحدة، الجمعة، أي دور لها في انهيار شبكة الكهرباء في كوبا.

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