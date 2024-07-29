https://sarabic.ae/20240729/عودة-حركة-القطارات-في-فرنسا-إلى-طبيعتها-بعد-هجمات-تخريبية-1091210533.html

عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبية

عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبية

سبوتنيك عربي

عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى طبيعتها بعد تعرضها لما وصف بأنه هجوم ضخم قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس... 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T07:04+0000

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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن فيرغرييت قوله: "أستطيع التأكيد أنه في صباح اليوم الاثنين، عادت كل القطارات إلى الخدمة"، إلا أن منفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للسكك الحديد لا يزال غير معروف.يذكر أن شركة السكك الحديدية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا، مضيفة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".وأوضحت الشركة أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات"، داعية الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.يشار إلى أن حادث توقف القطارات في فرنسا جاء قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميا بساعات قليلة.

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