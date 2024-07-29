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عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبية
عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبية
سبوتنيك عربي
عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى طبيعتها بعد تعرضها لما وصف بأنه هجوم ضخم قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T07:04+0000
2024-07-29T07:04+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن فيرغرييت قوله: "أستطيع التأكيد أنه في صباح اليوم الاثنين، عادت كل القطارات إلى الخدمة"، إلا أن منفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للسكك الحديد لا يزال غير معروف.يذكر أن شركة السكك الحديدية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا، مضيفة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".وأوضحت الشركة أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات"، داعية الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.يشار إلى أن حادث توقف القطارات في فرنسا جاء قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميا بساعات قليلة.
https://sarabic.ae/20240728/لاعب-مصري-لا-نجد-الطعام-والمياه-في-أولمبياد-باريس-وكل-الفرق-تعاني-1091194070.html
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عودة حركة القطارات في فرنسا إلى طبيعتها بعد هجمات تخريبية

07:04 GMT 29.07.2024
© AP Photo / Daniel Coleمحطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© AP Photo / Daniel Cole
تابعنا عبر
عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى طبيعتها بعد تعرضها لما وصف بأنه هجوم ضخم قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 الأسبوع الماضي، حسبما أعلن وزير النقل الفرنسي باتريس فيرغرييت.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن فيرغرييت قوله: "أستطيع التأكيد أنه في صباح اليوم الاثنين، عادت كل القطارات إلى الخدمة"، إلا أن منفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للسكك الحديد لا يزال غير معروف.
يذكر أن شركة السكك الحديدية الفرنسية كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
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وقالت الشركة في بيان، إنها تعرضت ليل الخميس/ الجمعة، لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد ارتباكا كبيرا، مضيفة: "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير من المسارات".
وأوضحت الشركة أن "مرافقها تعرضت لهجمات حرق متعمد وأعمال خبيثة لإلحاق الضرر بها"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة تعطلت بشدة.
وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين إجراء الإصلاحات"، داعية الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.
يشار إلى أن حادث توقف القطارات في فرنسا جاء قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 رسميا بساعات قليلة.
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