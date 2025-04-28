https://sarabic.ae/20250428/خبيرعلاقات-دولية-لـسبوتنيك-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-غيرت-معادلة-العملية-العسكرية-1099983661.html

خبيرعلاقات دولية لـ"سبوتنيك": الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية غيرت معادلة العملية العسكرية

خبيرعلاقات دولية لـ"سبوتنيك": الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية غيرت معادلة العملية العسكرية

سبوتنيك عربي

أكد الخبير المصري في العلاقات الدولية، أبو بكر الديب، أن العالم يمر بمرحلة تشكيل جديدة وأن الاتفاقات العسكرية والاستراتيجية بين كوريا الديمقراطية وروسيا... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T18:55+0000

2025-04-28T18:55+0000

2025-04-28T18:55+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "العالم يمر بمرحلة تتشكل فيها خرائط جيو سياسية وجيو عسكرية جديدة، وتبحث كل الأطراف عن تكوين تحالفات جديدة، وهناك اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية، جاء وقت استخدامها بعد هجوم الأوكران على الأراضي الروسية، حيث جاءت كوريا الشمالية لتقدم المساعدة بجنودها ونجحت في ذلك".وتابع الديب: "نتيجة تلك العلاقة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية تمثلت في طرد الجنود الأوكرانيين من الأراضي الروسية، وروسيا وكوريا دولتان قويتان وتصب تلك الشراكة في إطار المرحلة الجديدة من عالم متعدد الأقطاب، بعد أن حكمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم بشكل منفرد لعقود وأحدثت خللا كبيرا في الوضع الدولي ولم تتعامل بحيادية وانحازت لأطراف ضد أطراف".ونوه الديب، بأن "الغرب دائما برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يكيل بأكثر من مكيال، ففي الوقت الذي يمد هو أوكرانيا بكل ما تحتاجه من سلاح وميليشيات وجنود وكذلك معلومات عسكرية واستخباراتية وأموال تشغيل الأقمار الصناعية الغربية لخدمة الاستخبارات الأوكرانية، كل شيء مفتوح لأوكرانيا، وفي نفس الوقت يستنكرون على روسيا أن تتعاون مع دول حليفة وصديقة لها مثل كوريا الشمالية".وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن "العالم جميعا شاهد كيف فتحت أمريكا والغرب أبواب مخازن سلاحهم لإسرائيل ودعموها بكل قوة، ماليا وعسكريا ولوجستيا واستخباراتيا في مواجهة الشعب الفلسطيني في غزة، وفي نفس الوقت يستنكرون على حماس الضعيفة أصلا، أن تتلقى دعما من إيران أو غيرها".ولفت الديب، إلى أن ما يجري، هو معادلة غير متزنة يتعامل بها الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حتى مع الصين تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على دول العالم لعدم التعامل اقتصاديا مع الصين، رغم أن دول العالم مستفيدة من التعاون الاقتصادي مع الصين التي تعمل مع جميع دول العالم على قاعدة الكل رابح والكل مستفيد والشراكة في الاستثمارات، فيما يعني تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على قراري صندوق النقد والبنك الدوليين لإذلال الشعوب.أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان :"يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

https://sarabic.ae/20250428/خبير-لـسبوتنيك-هدنة-بوتين-تعكس-استعداد-روسيا-لخفض-التصعيد-1099983289.html

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