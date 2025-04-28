https://sarabic.ae/20250428/خبير-لـسبوتنيك-هدنة-بوتين-تعكس-استعداد-روسيا-لخفض-التصعيد-1099983289.html

خبير لـ"سبوتنيك": هدنة بوتين تعكس استعداد روسيا لخفض التصعيد

خبير لـ"سبوتنيك": هدنة بوتين تعكس استعداد روسيا لخفض التصعيد

سبوتنيك عربي

قال عمر رحمون، الخبير السياسي السوري، إن وقف بوتين لإطلاق النار ولو مؤقتاً، يمثل فرصة لتخفيف المعاناة عن المدنيين في المناطق المتضررة، خاصة مع اقتراب الذكرى... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T18:26+0000

2025-04-28T18:26+0000

2025-04-28T18:26+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

حصري

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وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الخطوة قد تفتح نافذة لتوزيع المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى أو جثث القتلى، وهي إشارة لدعم الحلول الدبلوماسية، حيث أن إعلان الهدنة يعكس استعدادا روسيا لخفض التصعيد، وهو ما يمكن البناء عليه في حال توفرت نية حقيقية للتفاوض لو التزمت أوكرانيا بالهدنة، فقد تشكل سابقة إيجابية لمبادرات مستقبلية أوسع.وأكد أن الهدنة فرصة لتهدئة الأوضاع وإعادة تقييم المواقف، وإن كانت فترة الهدنة قصيرة، فقد تتيح للطرفين وقفا مؤقتا للخسائر العسكرية، وإعادة تقييم استراتيجياتهما بعيداً عن ضغط المعارك، كما يمكن أن تشكل ضغطاً على المجتمع الدولي لدفع مفاوضات جادة بدلاً من التصعيد المستمر.وتابع: "في إعلان روسيا للهدنة استعادة للثقة خطوة بخطوة، فإذا التزمت أوكرانيا بالهدنة دون انتهاكات، فقد يساهم ذلك في بناء الحد الأدنى من الثقة بين الجانبين، مما يسهل أي مبادرات سلام مستقبلية، حتى لو كانت الفجوة السياسية لا تزال كبيرة".ويرى أن أي توقف للقتال هو تطور إيجابي يُرحب به، خاصة للمدنيين العالقين في مناطق النزاع، والمأمول أن تكون هذه الهدنة بداية لمسار أوسع يفضي إلى حلول دائمة، أو على الأقل وقف دائم لإطلاق النار يحفظ الأرواح ويُهيئ الأجواء لمفاوضات جدية.وأفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجّه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان: "يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

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